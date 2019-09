Vorgod-Barde vil have flyttet A15: For mange overkørsler på den tre kilometer lange strækning

Forslag fra lokalsamfundet om at flytte hovedvejen på strækningen til Videbæk, når den udvides til 2+1-vej; der er for mange overkørsler på den godt tre kilometer lange strækning.

VIDEBÆK: Står det til Vorgod-Barde Borgerforening, skal A15 flyttes på en godt tre kilometer lang strækning fra Barde til rundkørslen i Videbæk.

På oplysningsmødet torsdag aften om udbygningen af Rute 15 Ringkøbing-Herning mødte borgerforeningen op med fuldt færdigt forslag til den - måske - kommende 2+1-vej.

I stedet for at udvide strækningen mellem Vorgod-Barde og Videbæk skal der etableres en ny vejlinje nord for den nuværende linjeføring.

- Strækningen er ganske kort - under 10 procent af den samlede strækning - men målinger viser, at Vorgod-Barde-krydset har det tredjestørste antal bilister pr. døgn i Ringkøbing-Skjern Kommune. Strækningen mellem Shell i Vorgod-Barde og rundkørslen i Videbæk vurderes til at være den mest belastede strækning på hele ruten fra Snejbjerg til Ringkøbing, sagde Jakob Dahl Kvistgaard, der fremlagde planen på vegne af borgerforeningen.

Han pegede på, at ruten er fødevej for 32 ejendomme uden for bygrænsen, at Herningvej er bindeled mellem de to største byer, at der er meget tung trafik, meget landbrugstrafik og betydelige støjgener i Vorgod-Barde.