RETTEN:

Det er for en gangs skyld ikke de lokale råvarer, der er afsættet for Vores Smag, men derimod det romantiske højdepunkt i den kommende uge, Valentinsdag. Kagen her med det blødende chokolade"hjerte" er en nem og flot dessert til Valentinsdag for 4 personer. Retten kan forberedes inden aftenen og er i øvrigt glutenfri.