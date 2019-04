SKJERN/SDR. FELDING: Et halmlager gik søndag formiddag omkring kl. 11.15 i brand på Drongstrupvej ved Sdr. Felding. Brandfolk fra Skjern hastede til stedet, hvor også Sdr. Feldings egne brandfolk kom på arbejde.

På stedet kunne brandfolkene konstatere, at ilden havde fat i både halm og lade. I den stabile blæst fra øst blev gløder og røg ført ud over marker. Beredskabets opgave bestod derfor i at sikre gårdens øvrige bygninger og styre en kontrolleret nedbrænding.