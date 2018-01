Virksomheder glæder sig over ny uddannelse i Ringkøbing-Skjern

Skjern: I fremtiden bliver det muligt at uddanne sig som markedsføringsøkonom i Skjern. Det står klart, efter at regeringens planer for udflytning af uddannelsestilbud, og det er noget, der skaber smil i Ringkøbing-Skjern.

Med uddannelsen lærer de studerende discipliner som markedsanalyser, markedsføring, salg og sprogfærdigheder. Og det er noget, der er brug for blandt virksomhederne. Blandt andet hos Højmark Rejser:

- Uddannelsen kommer til at være relevant. Siden jeg startede, har vi haft 11 studerende i praktik, og de har alle været under uddannelse som markedsføringsøkonomer, siger Jesper Merrild, der står for markering hos Højmark Rejser.