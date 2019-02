Ringkøbing-Skjern Kommune er blevet udvalgt til at prøve et nyt projekt af, inden det bliver udrullet i hele landet. Afdelingsleder håber på at få et endnu bedre samarbejde med virksomheder.

Ringkøbing-Skjern: Ringkøbing-Skjern Kommune er blevet udvalgt sammen med 14 andre kommuner til at køre projektet Flere skal med videre. Projektet fokuserer på aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. - Hvis en borger oplever særlige udfordringer med at finde fodfæste på arbejdsmarkedet - for eksempel helbredsmæssige eller sociale problematikker - så er der en tværgående indsats i det her projekt. Vi samarbejder med andre afdelinger i kommunen om et fælles mål, og det er noget af det, vi indtil videre er lykkedes rigtig godt med, siger Marc Lykke. Faktisk er det netop, fordi det er lykkedes så godt, at Ringkøbing-Skjern Kommune er blevet udvalgt til at føre projektet videre. Der er afsat næsten 55 millioner kroner til at videreføre projektet. Ifølge Beskæftigelsesministeriet har de 15 kommuner samlet set 8.500 borgere i målgruppen.

Lønnede timer I Flere skal med-projekterne lægger kommunen vægt på at bruge virkeligheden som indsats. Det betyder, at borgerne i målgruppen kommer ud og bidrager i virksomhederne - også selv om det måske ikke er mange timer til at begynde med. - Vi fokuserer på lønnede timer. Altså småjobs. Borgerne kommer ud i en virksomhed i få timer, men de får løn for de timer, der er der. Tanken om at komme i reelt arbejde og få en lønseddel er en effekt i sig selv. Det giver bare noget ekstra, at man få løn, siger Marc Lykke. Det er den del, der har fungeret rigtig godt i Ringkøbing-Skjern, og det har fungeret rigtig godt på grund af de lokale virksomheder. - Vi kan se, at den virksomhedsrettede indsats skaber fremdrift. Vi har haft et rigtig godt samarbejde med lokalområdets virksomheder, og vi håber på at få et endnu bredere samarbejde. Vi er glade for, at de har set det som et fælles ansvar at udbygge arbejdsstyrken. Det er et behov, som virksomheder kan blive udfordret på, siger afdelingslederen.

Overbevist om succes De 15 kommuner, der skal føre projektet videre, skal udvikle og justere indsatsmodellen. De skal evaluere og afprøve den, inden Flere skal med 2 senere på året skal rulles ud i hele landet. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen er sikker på, at projektet bliver en succes. - Endnu en gang er der tale om udsatte borgere, der af forskellige grunde har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, men jeg er overbevist om, at succesen fra de andre projekter vil gentage sig. Det er nu, tiderne er gunstige, og ved at sørge for en håndholdt indsats med fokus på ordinære timer er jeg sikker på, at mange af dem vil få den glæde at have noget at stå op til, være en del af noget og gøre en forskel, siger han i en pressemeddelelse.