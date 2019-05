Vindmøller på Tarm-kanten skal igen stå stille

TARM: Vindmøllerne på Tarm-kanten vil stå stille igen den 13. og 14. maj i forbindelse med etablering af en ekstra skinne på stationen i Stovstrup.

Egentlig skulle arbejdet - som tidligere omtalt her i Dagbladet - have været påbegyndt og afsluttet den 6. maj, men det har vist sig, at der er brug for to dages arbejde mere.

Det medfører, at vindproduktion omkring Ringkøbing Fjord standses i to dage, fordi der ikke er plads i elnettet til de lokale vindmøllers produktion, mens arbejdet står på, fremgår det af energinet.dk.

Arbejdet på stationen skal forstærke elnettet i Vestjylland, og er en del af forarbejdet til, at der i de kommende år kan tilsluttes endnu mere vindenergi blandt andet fra Nordsøen.

- Vi udfører naturligvis et arbejde som det her så effektivt som muligt, så vores omgivelser påvirkes mindst muligt, siger lederen af Energinets KontrolCenter El, Bent Myllerup, til energinet.dk.

- Oprindeligt var vores vurdering, at vi kunne nøjes med at standse vindmøllerne én dag, nu har det så vist sig, at der er behov for yderligere arbejde, og derfor må vindmøllerne stå stille to dage mere. Til gengæld bliver elnettet i området endnu mere robust, når arbejdet er overstået.

Vindmøllerne, der skal stå stille, har en samlet kapacitet på 220 MW.