Vindmølleindustri: Vesterhav Syd er blevet en politisk farce

Direktør for Vindmølleindustrien langer ud efter byrådets beslutning om at presse på for at flytte de kystnære møller længere ud på havet.

Ringkøbing-Skjern: Byrådets beslutning om at forsøge at få flyttet de kystnære møller længere ud på havet undrer administrerende direktør i Vindmølleindustrien Jan Hylleberg.

Han kritiserer byrådsbeslutningen i skarpe vendinger.

- Forløbet omkring havvindmøllerne ved Vesterhav Syd og Nord har udviklet sig til en politisk farce. Byrådets kovending er på alle måder utidig og kommer efter at byrådet hidtil har bakket op om projektet. Kravet om at flytte møllerne, er skadeligt for tiltroen til dansk energipolitik og for fremtidige investeringer i den grønne omstilling herhjemme. Derfor bør Folketingets partier fastholde deres hidtidige standpunkt og fastholde, at projektet gennemføres i den form, som et politisk flertal i 2012 og 2016 har besluttet," siger Jan Hylleberg i en pressemeddelelse.

Han mener at den lokalpolitiske beslutning kan ødelægge investorerne interesse i Danmark som investeringsland. Samtidig er han skuffet over, at Ringkøbing-Skjern som ellers er bannerfører for den grønne omstilling nu vender sig mod projektet.

Energiselskabet Vattenfall har ingen kommenterer til den nye lokalpolitiske situation. Men selskabets landechef Michael Simmelsgaard har også udtrykt bekymring for investeringslysten efter at Energiklagenævnet i december ophævede etableringstilladelsen og krævede et nyt VVM-tillæg.

- Stabilitet og forudsigelighed er vigtige elementer i enhver stor infrastrukturinvestering. Ikke mindst i energisektoren. Med afgørelsen om Vesterhav Syd og de processuelle konsekvenser, som de er kendt i dag, er der sat spørgsmålstegn ved den måde, man har arbejdet med havinvesteringer i Danmark, siger han til Energy Supply.