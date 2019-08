Vind Billet: Cirkus Trapez kommer til byen

Ringkøbing-Skjern: Det er en drøm, der startede for godt seks år siden, der nu er virkelighed for 12-årige Nynne, som har en hovedrolle i det show, som Cirkus Trapez turneer med i denne sæson.

Nynne sprudler af energi, øjnene stråler af glæde, og så stopper hun ikke med at snakke, når hun først er kommet i gang. På cirkuspladsen nærmest svæver hun over det fugtige græs, og den 12-årige pige ligner en, der aldrig rigtigt har haft hjemme i et helt almindeligt, dansk hjem.

- Jeg ved godt, det er anderledes, end hvad andre på min alder laver, men jeg vil ikke lavet andet, siger hun.

Nynne har sin egen campingvogn i den karavane, der følger med cirkusset, og selv om hun er langt væk fra familien i Frederikshavn, så nyder hun at være præcis, hvor hun er lige nu.

- De er alligevel ikke mere end en tanke eller et telefonopkald væk, siger hun.

I hverdagene skal Nynne passe skolen med lektier i to timer. Ellers går tiden med at øve sig rigtig meget, og så hjælper hun til, hvor der lige er behov.

Cirkus Trapez' turne startede den 12. april, og så løber sæsonen frem til den 28. august. I alt bliver det 65 forestillinger, som Nynne og resten af deltagerne skal fremføre.

I showet kommer tilskuerne med på en indiansk rejse med den lille pige Yakari og hendes hest Lille Torden.

- Jeg må vel have lov at være normal, siger Nynne spidst, men også med et smil.

Der er både heste, hunde og geder med i showet. Cirkusset fokuserer på dansen og gymnastikkens bevægelse, leg med dyr og musik.

Ifølge Isabella Inoch er det ikke til at se, at Nynne er datter af en skolelærer og kommunalt ansat. Hun befinder sig så naturligt i en manege.

- Hun er lærenem og altid klar, siger teaterchefen.

Der er plads til godt 600 gæster i cirkusteltet, der i fire år har rejst rundt under navnet Cirkus Trapez, og gæsterne kan ifølge både Nynne og Isabella forvente medlevende underholdning med bevægelse, farver og dyr.