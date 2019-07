Ville bygge ungdomsboliger på grund med faldefærdigt hus: Fik afslag på grund af lokalplan

SKJERN: Ungdomsboliger er en mangelvare i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Det mener murermester Brian Thomsen, Randbæk Murerforretning i Spjald, der var klar til at gå i gang med et projekt i Skjern. Han havde udset sig en grund på Birkvej bag Lidl, hvor der i dag ligger et faldefærdigt hus. Grunden er til salg, og hvis han byggede nogle boliger til udlejning, som unge under uddannelse kunne sidde i billigt, var han klar til det. Men kommunen gav ham afslag, da han henvendte sig. I lokalplanen er området nemlig udlagt til erhvervsformål, og det vil kommunen ikke ændre på, da det frygtes, at banen så er kridtet op til naboklager over støj. Butikserhvervet skal have overkommelige støjvilkår at forholde sig til, fremgår det af afslaget.

Så nu ligger der fortsat et faldefærdigt hus, mens Brian Thomsen er gået på udkig efter andre steder at bygge ungdomsboliger. Om det bliver i Skjern, Videbæk eller Hvide Sande, er underordnet for ham, så derfor har han bedt kommunen om at anvise andre steder at bygge. Dog uden at have fået svar.

- I min verden sidder Ringkøbing-Skjern Kommune lidt på hænderne. Jeg synes godt kommunen kunne komme lidt på banen, når der kommer et tilbud om ungdomsboliger, siger Brian Thomsen.