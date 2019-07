BORRIS: Hvad ordet overvældende hedder på kinesisk, skal være usagt her, da avisen ikke så godt kan gengive de kinesiske skrifttegn.

Men på dansk er det lige det eneste ord, der dækker den medfart, som restauranten Kineseren i Borris fik, da den åbnede tirsdag klokken 17. For enhver ny restaurant vil det være et drømmescenarie at kunne fylde 75 pladser på den første aften, men det viste sig at være en meget lille sag for Kineseren. Telefonen til bordbestilling åbnede klokken 15, og efter fem minutter var der ikke en eneste ledig stol tilbage. 50 minutter efter at telefonen var åben, var der 150, der havde ringet forgæves, fordi der var totalt udsolgt. Der var endda dem, der var taget hen til restauranten for at banke på døren, fordi de havde opgivet at komme igennem til bordbestillingen via telefonen. Da restauranten var åbnet klokken 17, havde 250 gæster henvendt sig forgæves.

At befolkningen er glad for, at der igen kommer en kinesisk restaurant på det tidligere Bundgaards Hotel, er der slet ingen tvivl om. På Dagbladets Facebook-profil er der kommet hundredevis af glade kommentarer og tagninger til hver eneste artikel, der er lagt ud om den nye restaurant.