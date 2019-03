Vil du have gode kokke, så må du også tage kokke-elever

Søndervig: Lærerne på kokkeuddannelsen i Holstebro står med en rigtig vigtig opgave, når de skal rådgive kokke-elever om, hvor de skal søge læreplads.

- Nogle kan lide at arbejde hurtigt og få en masse fra hånden i løbet af ingen tid. De skal jo søge læreplads på hoteller eller kongrescentre, hvor der skal laves mange ens tallerkner. Andre vil hellere bruge tid på den enkelte tallerken, og de skal jo søge hen på de restauranter, der netop gør meget ud af de enkelte tallerkner, siger kokke-elev Frederik Emil Havn.

Han er selv meget begejstret for sin læreplads, Restaurant Sandgaarden i Søndervig.

- Lige da min lærer foreslog mig at søge i Søndervig, tænkte jeg, at det er vist ikke lige det, jeg vil, fortæller Frederik Emil Havn med et smil til sin læremester Lars Pinholt.

- Da jeg så dig første gang til en uddannelsesmesse med hættetrøje og en lad attitude, og læreren forslog, at jeg skulle ansætte dig, tænkte jeg: Det tror jeg ikke, husker Lars Pinholt.

Frederik Emil Havn kom dog til samtale, var i praktik i tre dage i en påske og blev så tilbudt en læreplads.

- Det har været det helt rigtige sted for mig. Man kan jo ikke det hele fra starten. Du starter et sted, bliver god til det, og så får du mere ansvar efterhånden. Du forbedrer dig med museskridt, får lidt ansvar og viser, at du kan det og så får du lidt mere ansvar, forklarer Frederik Emil Havn.

Han har ikke noget imod, at arbejdet på Sandgaarden er sæsonpræget.

- Fra påske til efterårsferien lærer du at være hurtig og en god kollega, fordi alle er pressede. Udenfor højsæsonen lader man op, prøver nye ting af, udvikler sine kreative sider, fordi der er mere tid og lærer at være restauratør, forklarer Frederik Emil Havn.