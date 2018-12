Vikie frygter endnu et mølleprojekt ved Sdr. Vium

SDR.VIUM: Åh nej, ikke igen!

Sådan tænkte Vikie Trelborg, da hun forleden fik en invitation til et borgermøde i Sdr. Vium Forsamlingshus.

Energiselskabet NRGI Renewables har indbudt borgerne til et dialogmøde torsdag 6. december, da man ser interessante muligheder i Sdr. Vium for et vindmølleprojekt halvanden kilometer fra byen.

Mere står der ikke i indbydelsen, men Vikie Trelborg har søgt aktindsigt, og af papirerne, som Dagbladet har set, fremgår det, at man påtænker at ansøge om seks møller i Birkkjær Enge.

Spørger man Vikie Trelborg, er Sdr. Viums kvote for antallet af vindmøller forlængst overskredet.

- Der er nu 30 møller omkring Sdr. Vium. 46, hvis vi tæller Holmen med, og det er 12. år, vi kører med det. Jeg kan ikke tælle på en hånd, hvor mange gange, jeg har siddet oppe i det forsamlingshus til borgermøder om vindmøller, lyder det opgivende fra Vikie Trelborg.

Hun har tidligere markeret sig i vindmølledebatten, da Lønborg Hede skulle udvides, og alt hvad hun frygtede dengang, er blevet til virkelighed.

Når vinden er i nord og nordvest, buldrer det med støj, og Vikie Trelborg beskriver det som en banken i brystkassen, som når man sidder i en tændt lastbil.

Sommerens mange stille aftener, der skulle nydes med et glas vin på terrassen, har heller ikke været en fornøjelse.

- Det lyder som om, at der konstant kører en mejetærsker ude på marken, forklarer Vikie Trelborg.

Kommer der flere møller, er der ikke andet at gøre for familien end at flytte - også selvom de har udsigt til at komme fra huset med et tab, der aldrig kan hentes ind igen.

Og det bliver til en helt anden kommune, for tilliden til Ringkøbing-Skjern Kommune kan ligge på et meget lille sted efter alle møllesagerne.

- Politikerne siger, at de vil det gode liv i landsbyerne og have tilflyttere, men med den anden hånd giver de tilladelse til sådanne projekter, konstaterer Vikie Trelborg.

Dagbladet har forsøgt at få en kommentar fra NRGI Renewables, men har fået svaret, at man ikke har tid til at svare på henvendelsen inden Dagbladets deadline.