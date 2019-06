Kernevælgerne er begejstrede for den nye fungerende formanden, som lover, at Kristendemorkaterne er helt tæt på Folketinget. Foto: Mads Dalegaard

Kristendemokraternes fungerende landsformand Isabella Arendt leverede en peptalk til de 70 kernevælgere, som valgte at spise morgenmad med hende og fem andre folketingskandidater i Finderup. To dage før valget er optimismen i top.

Finderup: - Tandtjek. Det vil se så ærgerligt ud, hvis jeg havde noget mellem tænderne, griner Isabella Arendt, inden hun stiller op til dagens første fotografering. Klokken har lige passeret otte og Kristendemokraternes fungerende partiformand har netop sunket den sidste bid af et rundstykke i selskab med 70 vestjyske Kristendemokrater i Finderup. De er mødt op for at hilse på 'vikaren fra himlen' og hun er dukket op for at give dem den allersidste peptalk inden valget. - Vi stod op til to meningsmålinger, hvor vi ligger lige under de to procent. Den er ikke hjemme endnu. Men vi er så tæt på Folketinget. Jeg møder partiledere, som også håber på at kristendemokraterne kommer ind denne gang. Og Kristian Andersen er ikke længere et vestjysk fænomen, I kan have for jer selv. De kender ham også i København, siger Isabella Arendt.

En kæmpe skuffelse Hun er ikke alene om at være optimist på Kristendemokraternes vegne. Det samme er Kristian Andersen, som har afsat det meste af dagen til at føre valgkamp med partiets nye stjerne. Efter Finderup, går turen til Holstebro og Herning, inden den fungerende formand tager til København for at deltage i partilederdebatten på DR. Både Isabella Arendt og Kristian Andersen har begge travlt med at kalde deres arbejde en holdindsats. - Jeg har fået en helt anden rolle, end det var tiltænkt i starten. Men jeg havde ikke kunne gøre, det jeg gør, uden alle de andre. Jeg føler ikke, at valget alene afhænger af mig. Jeg har det godt med mine opgaver, men ved også, at vi er sammen om projektet, siger Isabella Arendt. Hvad vil det betyde for Kristendemokraterne, hvis projektet mislykkes og I ikke kommer i Folketinget? - Det vil være en kæmpe skuffelse. Danmark har brug for de værdier Kristendemokraterne har med sig, og derfor er det altafgørende at vi kommer ind. Men bliver vi ikke valgt, så er det bestemt ikke slut for partiet, fastslår Isabella Arendt. Kristian Andersen afviser at tænke på skuffelsen, hvis Kristendemokraterne ikke vinder et vestjysk kredsmandat eller når over spærregrænsen på de to procent, som har været målet fra start. - Lige nu gælder det om at overbevise de sidste tvivlere. Der er mange borgerlige, som ikke har besluttet sig. Og dem skal vi selvfølgelig have overbevist. Derfor knokler vi på de sidste to dage, siger han.

Godt generationsskifte Kristian Andersens far, Jørgen, er lige som optimistisk som resten af flokken. Han har siddet i byrådet i en menneskealder og har været medlem af partiet i næsten 40 år. Som kernevælger bliver han langt fra skræmt at den nyvundne medvind, som partiet har oplevet i valgkampen, og han hilser generationsskiftet velkomment. - Jeg tror på, at det var det helt rigtige at forlade kampen mod fri abort. Det er helt urealistisk at få gennemført. Jeg kan sagtens leve med, at vi nu siger, at der skal ekstra rådgivning til. Det er en af de ting, som gør, at vi åbner partiet op for flere. Det er den rigtige retning. Isabella Arendt har gjort det fantastisk. Jeg ser gerne, at hun bliver vores nye formand, siger Jørgen Andersen. En enkelt Venstremand har sneget sig med til morgenmadsarrangementet. Tidligere byrådskandidat Kurt Nybo har dog ikke forladt sin parti. Han er taget med sin kone, som er kristendemokrat. - Jeg synes, det er et spændende projekt, KD har gang i. Jeg så gerne, at Danmark blev regeret fra midten i dansk politik, og det tror jeg ikke, jeg er alene om, siger Nybo. Morgenmaden er spist, de frivillige og de i alt seks folketingskandidater skal ud i valgkampen og slås for de sidste stemmer. - Husk, vi er så tæt på, lyder mantraet i Finderup.