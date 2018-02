Vigtigt at holde fast i førstepladsen

Der er mere end point med over i slutspillet at spille om i grundspillet i denne sæson. Nu kan førstepladsen give en plads i Champions League, lige som der fordeles tv-penge ud fra placeringerne i grundspillet.

Skjern: Når Skjern Håndbold i aften tager hul på anden halvdel af sæsonen, er Skjern Håndbold det hold, alle andre vil jagte.

Efter 17 af de 26 runder i grundspillet er det nemlig Skjern, der med 29 point ligger på førstepladsen et enkelt point foran GOG. Forfølgerne fra BSV og TTH Holstebro ligger helt usædvanligt hele syv point efter Skjern.

Tidligere har det været sådan, at de to hold på grundspillets første- og andenplads var sikret en sportslig fordel i slutspillet, fordi de to pladser sikrede to point med over i hver sin slutspilspulje. Det får de to hold stadigvæk, men i denne sæson er toppladserne endnu mere værd.

- Der er faktisk to store gulerødder nu i form af penge og i form af en plads i Champions League, fortæller Skjern Håndbolds formand Carsten Thygesen.

Den ene ting er, at vinderen af grundspillet går i Champions League, hvis Danmark som normalt får to pladser i den fornemme turnering. Tidligere var det sådan, at en eventuel anden billet til Champions League gik til sølvvinderne, der som bekendt var Skjern Håndbold selv sidste sæson.

- Den anden ændring er økonomisk. Nu bliver der nemlig fordelt en stor pulje tv-penge ud fra placeringerne i grundspillet. Og forskellen fra eksempelvis andenpladsen og femtepladsen er hele 200.000 kroner. Det er mange penge, så der er rigtig mange gode grunde til at holde fast i en topplacering, siger Carsten Thygesen.

Februar vil give et ganske godt billede af, om Skjern kan holde fast. Skjern spiller fire kampe, og det er faktisk mod de fleste af de nærmeste forfølgere. I aften spilles Skjern ude mod de nykårede pokalvindere fra TTH Holstebro, så kommer en hjemmekamp mod Aarhus, dernæst en udekamp mod Aalborg, og senere følger hjemmekampen mod BSV.

- Vi har allerede solgt mange billetter til de næste hjemmekampe. Der er heldigvis stor interesse for at se holdet i aktion, fortæller Carsten Thygesen, der i øvrigt kan melde alt udsolgt til Stjerne Event før kampen den 28. februar mod BSV.