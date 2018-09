Vigtig og dyr første sejr

Skjern: Første sejr i fire forsøg og det andet forsøg i ligaen. Sæsonens første sejr til de forsvarende mestre fra Skjern Håndbold gav onsdag aften tro på mere hos spillere og trænere. Sejren kan dog også vise sig at være en af de dyre.

Allerede efter fem minutter mærkede Thomas Mogensen, at højre skulder knirkede, for han landede lige på den, efter han var brudt igennem på ydersiden af sin backmodstander. Thomas Mogensen forsøgte at spille videre, da der ikke var tegn på noget brækket, men kunne ikke løfte armen over vandret, så smerterne tvang den tidligere landsholdsspiller fra banen.

For bagspillerens endte hjemmebanedebuten i Skjern Bank Arena derfor som lidt af et antiklimaks.

- Jeg håber rigtig meget, at ro de næste par dage kan gøre, jeg snart kan være med igen, for jeg har absolut ikke lyst til at sidde udenfor. Jeg er frustreret over min egen situation og håber på det bedste, men jeg er rigtig glad for, vi kom på pointtavlen, siger Thomas Mogensen.

Også Kasper Søndergaard udgik med skadesproblemer i kampens første 10 minutter. Baglåret drillede igen højre backen, så i 80 procent af kampen stod Skjern uden to af sine bærende kræfter.

- Det gav måske lidt forvirring og uro, at vi mistede to af dem, der skulle spille meget. Heldigvis kom der andre ind og gjorde det fantastisk. Vi har haft en svær start, og så har det også krævet noget mentalt arbejde at køre sejren hjem alligevel, når vi mødte lidt modgang. Det var fedt, at vi fik de to point, siger Thomas Mogensen