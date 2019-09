TARM: En 18-årig mand fra Tarm blev torsdag eftermiddag kørt ned i rundkørslen ved Åboulevarden i Tarm. Han cyklede på en elcykel, da en mandlig bilist ikke overholdt sin ubetingede vigepligt og kørte ud i rundkørslen og derved ramte cyklens baghjul. Cyklisten væltede på et græsareal, og hjulet eksede. Bilisten standsede dog ikke, så skulle man have set bilen, vil politiet gerne høre om det. Cyklisten, der slap uskadt fra påkørslen, nåede ikke at se, hvorledes bilen så ud