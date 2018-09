Video/fotogalleri: Skolefodbolden ruller i Skjern

Skolefodbolden ruller i Skjern

2000 deltagere. 153 hold. Cirka 300 kampe. Mellem 200 og 300 frivillige... Ja, man skal have matematikken på plads, men det er ingen sag, når man er skoleelev og i denne weekend deltager i den årlige skolefodboldturnering i Skjern. Aldersklassen er fra 0. til 10. klasse, og det handler ikke kun om at vinde, men endnu mere om at være med og få skønne oplevelser med hinanden.