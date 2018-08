Video/Galleri: Stafet for livet

Stafet for Livet er efterhånden blevet en tradition. Løbet over 24 timer skal samle penge ind til kampen mod kræft. Løbet, der har fået fast plads i Skolebyen i Skjern den sidste weekend i august, har selv fået mange traditioner, blandt andet lysceremoni lørdag aften og fightermiddag med pårørende. I år var der også nye tiltag, blandt andet børnerunder og pårørenderunder, et bamsehospital og præmie til det bedst pyntede telt. De 13 hold med i alt 610 deltagere har fået samlet en del flere penge ind i år end sidste år, hvor resultatet endte på 170.000 kroner, oplyser formand Eva Lønborg.