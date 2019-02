Videbæk skifter ud i menighedsrådet efter misforståelse

Videbæk: En misforståelse af reglerne medfører nu, at Videbæk Menighedsråd får et nyt medlem - og må sige farvel til et andet.

I november valgte Birte Simonsen at stoppe i menighedsrådet og blev afløst af Jens Kr. Lynderup, men han var den forkerte afløser.

- Det har siden vist sig, at menighedsrådet har tolket en valgliste anderledes end Ribe Stift. Derfor vendte stiftet tilbage og sagde, at det i stedet er Helle Susanne Sørensen, der skal have pladsen. Det retter menighedsrådet selvfølgelig ind efter, så derfor har hun nu fået plads i menighedsrådet i stedet for Birte Simonsen, forklarer menighedsrådsformand Kai Lysgaard.

Helle Susanne Sørensen er som Birte Simonsen og Jens Kr. Lynderup valgt af Indre Mission i Videbæk.

Årsagen til misforståelsen er, at på den fælles suppleantliste, der er indsendt til stiftet efter valget i 2016, står Jens Kr. Lynderup øverst på suppleantlisten for Indre Mission. Samtidig blev der udfærdiget en liste med personlige suppleanter for hvert et af rådsmedlemmerne, og det er altså dén liste, der gælder, har stiftet fortalt Videbæk Menighedsråd. Da Helle Susanne Sørensen er personlig suppleant for Birte Simonsen, er hun arvtager til pladsen.

- Det retter vi selvfølgelig ind efter, siger formand for valgbestyrelsen Hans Nielsen.

Han er selvfølgelig ærgerlig over forløbet, men understreger, at der sådan set ikke er begået fejl fra hverken Indre Missions side eller kirkens side, det er blot et spørgsmål om rigtig tolkning.

- Ret skal være ret, og derfor erstatter Helle Susanne Sørensen nu Birte Simonsen resten af valgperioden på to år, konkluderer han.