Videbæk-højhuse vedtages: Fire kristendemokrater stemmer ja

Videbæk: Mandag eftermiddag øjnede modstanderne af højhusbyggeriet i Videbæk en mulighed for, at projektet ville blive stemt ned i byrådssalen. Kristendemokraterne var kommet i tvivl og ville mandag aften genoverveje deres holdning.

Kristian Andersen og Henrik Andersen havde tidligere meldt ud, at de ville stemme ja, mens Jens Erik Damgaard ville stemme nej. Hanne Simonsen udtrykte mandag stor forståelse for naboernes vedholdende protester, så det lå i luften, at KD-gruppen kunne svinge over mod et nej. Samtidig bebudede Bjarne Svendsen fra Venstre at ville stemme nej, hvilket ville resultere i 14 nej-stemmer mod 13 ja-stemmer.

Men sådan gik det ikke. På mødet mandag aften besluttede Kristian Andersen, Henrik Andersen, Hanne Simonsen og Benjamin Morthorst at stemme ja til projektet. Jens Erik Thomey Damgaard fastholder sit nej.

- Vi tror på, at projektet vil give en god udvikling for Videbæk. Samtidig er der investorer, der vil putte mange penge i det. Vi forstår bekymringen og afmagten hos naboerne, men det er den beslutning, vi har lagt os på, siger Hanne Simonsen.

Afstemningen i byrådet tirsdag eftermiddag vil derfor ende med et komfortabelt flertal for lokalplanen, der baner vej for de tre højhuse på Bredgade. Det tegner til, at 17 byrådsmedlemmer stemmer ja, mens ni stemmer nej. Det har tirsdag formiddag ikke været muligt at komme i kontakt med Bjarne Svendsen for at høre, om han står fast på sit nej efter at have deltaget i Venstre-gruppemødet mandag eftermiddag, hvor sagen blev drøftet. Gør han det, leverer han den tiende nej-stemme.