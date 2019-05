Videbæk-højhuse vakler: KD genovervejer - Venstremand hælder mod nej

Hvis Kristendemokraterne siger nej sammen med Venstre-medlem Bjarne Svendsen, er der pludselig et flertal på 14 nej-stemmer mod 13 ja. Dermed falder højhusene i byrådet i morgen.

Videbæk: Tirsdag eftermiddag afgør byrådet, om højhusene i Videbæk skal opføres, eller om projektet skal falde til jorden med et brag. Blot 24 timer inden afstemningen er der opstået spænding om udfaldet. Kristendemokraterne vil i aften på gruppemødet diskutere sagen igen, oplyser Hanne Simonsen. Kristian Andersen og Henrik Andersen har tidligere meldt ud, at de stemmer ja, mens Jens Erik Thomey Damgaard siger nej. Nu kan der være en bevægelse i gang, der går i retning af nej fra alle fem KD-medlemmer. - Jeg er berørt af de vedholdende protester, så jeg genovervejer min holdning til byggeriet. Det gør indtryk, når folk er vedholdende. Det betyder meget for dem. Det gør, at vi kigger det hele igennem én gang til og ser, hvad der er op og ned. Det er et godt projekt, men skal det ligge et andet sted? Den proces gør vi endelig færdig i aften, så vi er klar til i morgen, siger Hanne Simonsen.

Simonsen er vindmøllenabo KDs sjette byrådsmedlem, Hans Pedersen fra Videbæk, er inhabil i sagen, da han er sælger af en af de seks grunde, hvorpå Bomidtvest vil opføre de tre bygninger. - Han lægger heller ikke pres på os. Sådan er det at være politiker, og sådan var det, da der skulle opføres møller i min baghave. Derfor lægger jeg mærke til de vedholdende protester fra naboerne, siger Hanne Simonsen. Holmen 2-vindmøllerne står 900 meter fra hendes hjem i Hemmet. - Jeg ved, hvordan det er at være tæt på noget, der betyder noget for ens hus og have. Jeg ved, hvordan det er at være truet af noget, som man ikke har direkte indflydelse på. Jeg kæmpede langt hen ad vejen mod Holmen 2-møllerne, men man har jo mange kasketter på som nabo og borger i et lokalsamfund. Jeg kæmpede imod, så langt jeg kunne, men de kom op, og vi lever med dem, siger Hanne Simonsen.

Jeg siger nej Der er på forhånd udmeldt et sikkert nej fra SFs tre medlemmer, DFs to, KD'er Jens Erik Damgaard, løsgænger Lennart Qvist og fra socialdemokraterne Linda Nielsen og Helge Albertsen. Altså ni i alt. Hvis hele KD-gruppen i aften svinger over til et nej, er der pludselig 13 nej-stemmer. Hans Pedersen er inhabil og løsgænger Svend Boye Thomsen er sygemeldt, så sagen skal afgøres af 27 medlemmer i byrådet. Den 14. nej-stemme kommer sandsynligvis fra Venstres Bjarne Svendsen. Sker det, bliver højhusprojektet stemt ned 14-13. Bjarne Svendsen siger: - Jeg må nok sige, at som jeg har det lige nu, siger jeg nej. Men vi skal have gruppemøde i Venstre i eftermiddag, men der skal gode argumenter til for at overbevise mig om et ja, siger Bjarne Svendsen. Han mener, at projektet er godt og at det er hensynsfuldt at vende altanerne væk fra naboerne bagved. - Men projektet ligger det forkerte sted. Og så har jeg det lidt svært med, at vi skal bygge op i luften, når vi som kommune slår på, at vi har plads nok. Måske kan det sætte Videbæk på kortet, men jeg tror faktisk ikke, det gør nogen forskel, og jeg tror der findes bedre placeringer til højhuse, siger Bjarne Svendsen. Han vil dog ikke løfte sløret for, hvor det kunne være.

Kompensation afgørende Også Venstre-medlem Gitte Kjeldsen mener, sagen er svær. For hende er det væsentligt, at naboen, der generes mest af byggeriet, bliver kompenseret. - Det var et must. Han er belastet af det og skal ikke ende med at sidde med et usælgeligt hus. Nogle får indbliksgener, men det er trods alt på en længere afstand. Og så lytter jeg mig til, at mange i Videbæk ønsker at få de højhuse, fordi de mener, det vil give udvikling for Videbæk. Der står sagen. Den er svær, og det bliver spændende i morgen, siger Gitte Kjeldsen. Hun er bestyrelsesmedlem i Vestjyllands Kunstpavillon, som har anbefalet byggeriet. - Nå man ser byggeriet fra kunstpavillonen, bliver det okay. Men et stykke dejlig natur forsvinder, og det har jeg det lidt stramt med, siger Gitte Kjeldsen. Borgmester Hans Østergaard (V) siger: - I morgen eftermiddag kender vi resultatet og ikke før. Men jeg har ikke fået nogen melding om, at der skulle være nogen, der ikke længere er for projektet.