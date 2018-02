Viceborgmesters kursuscenter var vært for byrådet

Viceborgmester Søren Elbæk (S) afviser at have noget at gøre med, at byrådet igen har holdt seminar i Laugesens Have, hvor han er leder. Stedet er valgt efter tilbudsrunde, siger han.

Spjald: Da byrådet og en stribe ledende embedsmænd i denne uge mødtes for at tænke store tanker om kommunens fremtid, foregik det endnu en gang på kursus- og konferencecentret Laugesens Have ved Spjald.

Centret har de senere år været kommunens foretrukne i forbindelse med konferencer og seminarer - og det kan det meget vel blive ved med at være - også selv om viceborgmester Søren Elbæk (S) er forstander i Laugesens Have.

Han afviser, at det er et problem, at kommunen vælger hans arbejdsplads til de møder med overnatning.

- Det er vigtig for mig, at der er rene linjer. Derfor har jeg aldrig haft noget at gøre med henvendelser fra Ringkøbing-Skjern Kommune. De går til en medarbejder, som tager sig af forespørgsler og tilbud, fortæller Søren Elbæk.

Elbæk har hverken gennem sin tid som socialdemokratisk byrådsmedlem - eller nu hvor han også kan kalde sig viceborgmester - overvejet om det var bedst at Laugesens Have helt holdt sig fra at byde ind på den kommunale opgave.

- Jeg synes sådan set ikke, at den virksomhed, jeg er leder af, skal straffes for at jeg er viceborgmester. Derfor har vi gjort det sådan, at jeg intet har med henvendelser fra kommunen at gøre, siger han.

Ifølge Søren Elbæk er det ikke politikerne, som vælger hvor kommunale møder og konferencer bliver holdt. Den opgaver tager den kommunale administration sig af.

Det bliver i øvrigt ikke sidst gang, at byrådet holder møder og overnatter på det vestjyske konferencecenter. Laugesens Have har netop vundet udbuddet på byrådets budgetkonferencen den 23. og 24. august.