Viceborgmester skal være konsulent i Luthersk Mission

Kristian Andersen stopper som forstander på efterskolen Solgården for at blive familiekonsulent.

Ringkøbing-Skjern: Kristian Andersen, 2. viceborgmester og gruppeformand for Kristendemokraterne i byrådet, skifter job.

Til sommer forlader han jobbet som forstander på efterskolen Solgården i Tarm for at tiltræde en nyoprettet stilling som familiekonsulent i Luthersk Mission.

- Jeg har fået nyt job fra næste sommer. Det betyder, at Ebba og jeg gør dette 20. elevhold færdigt, og at Solgården har god tid til af finde en afløser, skriver Kristian Andersen på Facebook og fortsætter:

- LM har oprettet en ny stilling som familiekonsulent, og den har jeg søgt og fået. At komme til at arbejde med par, familier, relationer, undervisning, terapi og mere i samme genre, glæder jeg mig rigtig meget til. Som jeg betragter verden, er der nok at tage fat på. Både med at forebygge og hjælpe når par og familier er i krise.

Kristian Andersen fortæller, at det bliver svært at farvel til Solgården, som har været en stor del af hans og hustruen Ebbas liv i de sidste tyve år.

- Vi er meget taknemmelige over den opbakning vi har mødt fra elever, forældre, ansatte og bestyrelse! Det har været en fantastisk rejse med rigtig mange gode oplevelser og betydningsfulde relationer. Vi glæder til det sidste halvår og vil som sagt gøre skoleåret færdigt, og så går vi fremtiden i møde med frimodighed og hviler i, at både Solgårdens og vore liv og vore veje er i Guds gode hænder, skriver han.

Kristian Andersen tiltræder i sit nye job den 1. august. Parret flytter fra forstanderboligen til sommer, men bliver boende i området.

Jakob Morthorst, formand for Solgården, siger i en pressemeddelelse:

- Jeg blev meget overrasket over det, da Kristian i mandags ringede til mig og fortalte, at han havde fået nyt job som familiekonsulent i LM. I kraft af hans politiske engagement er det dog en risiko, bestyrelsen har kendt til i flere år. Vi er glade for, at vi kan aflevere Kristian til en anden gren af LM's arbejde. Vi er glade for den udvikling, Solgården har været igennem i de 20 år, han har stået ved roret, og vi har i dag en fantastisk efterskole og er godt kørende, når det gælder økonomi, bygninger og medarbejdere, der brænder for skolens vision. Vi er på den baggrund forventningsfulde i forhold til at finde den rette forstander.

Solgårdens bestyrelse vil lige efter nytår gå i dialog med skolens ansatte for at drøfte processen for at finde Ebba og Kristian Andersens afløsere.