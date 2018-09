Ringkøbing-Skjern: Politikerne skal træffe de sjove, de gode og de ubehagelige beslutninger - og tage ansvaret for dem. Men det er et rigtig godt supplement, at borgerne siden nytår har kunne tvinge politikerne til at tage bestemte sager op.

Det mener viceborgmester Søren Elbæk (S) som er godt tilfreds med den start, som den nye ordning med borgerdrevne forslag har fået i Ringkøbing-Skjern Kommune. Foreløbigt har der godt nok kun været to sager, som har opnået politisk behandling.

- Det er stadig en ny ordning, som borgerne lige skal vænne sig til. Ting tager tid. Derfor er det i virkeligheden for tidligt at evaluere den. Men det ændrer ikke ved, at de borgerdrevne forslag er et rigtig godt håndtag for borgerne at kunne trække i. Samtidig giver det os som politikere en fornemmelse af, hvad der betyder noget for borgerne. Dermed bliver det et demokratisk vitamintilskud, siger Søren Elbæk.

Viceborgmesteren er glad for de to sager - parkeringstiden i Skjern og genåbning af borgerservice i Videbæk - som tidligere på året var oppe at vende.

- Det er med til at holde os skarpe, når borgerne holder øje med, hvad vi laver, og har en mening om, hvilke sager, vi skal tage op. Derfor er jeg overordnet glad for at vi har indført de borgerdrevne forslag. Og så er jeg meget tilfreds med, at det er så tilgængeligt, at man kan oprette et borgerforslag på nettet eller indsamle underskrifter. Det kan jeg godt lide, siger Søren Elbæk.