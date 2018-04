Vi skal til at sortere skraldet bedre

Inden for de næste få år vil Ringkøbing-Skjern Kommune indføre et nyt system til udsortering af den organiske fraktion i dagrenovation.

RINGKØBING-SKJERN: Der er ingen vej uden om ... Inden så frygteligt længe skal vi til at sortere vort husholdningsskrald i såkaldte fraktioner.

Andre steder i landet sker en sådan sortering allerede - men ikke i Ringkøbing-Skjern kommune.

Men da vi senest i 2022 skal leve op til et krav om, at mindst halvdelen af husholdningsaffaldet skal genanvendes, er vi nødt til at indføre et nyt system, fortæller formanden for teknisk udvalg John G. Christensen (S).

EU er også på vej med et nyt direktiv, der vil medføre, at alle kommuner skal udsortere den organiske fraktion.

I øjeblikket henter skraldemændene dagrenovationen, mens genanvendelige materialer som glas og pap udsorteres i hjemmet, og bringes til genbrugspladsen eller nærmeste miljøstation.

Det betyder, at kommunen kun genbruger mellem godt en fjerdedel og lidt under en tredjedel af husholdningsaffaldet. Men kan man få frasorteret den organiske fraktion - forventes genanvendelsesprocenten at snige sig op mod 50 procent.