Skanderborg: - Man kunne da godt se, det ikke var en DM-finale. Der manglede lige det sidste hele vejen rundt, men det er vel typisk for sådan en kamp her.

TTH Holstebros træner Patrick Westerholm var ikke helt oppe at ringe efter sejren over Skjern.

- Nej spillet var rustent fra begge sider. Havde Sebastian Frandsen ikke stået så godt, så var vi bagud klart mere end 11-10 ved pausen. hans redninger og efterfølgende kontraløb holdt os inde i kampen. Skjern dækkede vildt godt op i første halvleg, men vi fik spillet lidt mere direkte i anden halvleg, hvor det var marginaler, der afgjorde det. Vi var skarpe på kontra, og det var meget afgørende, fortsatte Patrick Westerholm.

Det måtte Skjerns træner Ole Nørgaard give kollegaen ret i.

- Vi brændte alt for meget, og vi lavede alt for mange tekniske fejl, hvor vi smed bolden direkte i hænderne på dem. Så er det vanskeligt at nå at løbe hjem. De løb kontra på grund af den store usikkerhed, der var i vores angrebsspil, mens vi ikke selv løb direkte nok på vore kontramuligheder, sagde Ole Nørgaard.

Den usikkerhed hænger sammen med, at Thomas Mogensen og Jan Grebenc skal spilles ind i bagkæden.

- Den slags tager tid. Det er tydeligt at se, at Jan Grebenc slet ikke er spillet ind endnu. I dag betalte vi lærepenge med ham på banen. Det har omkostninger, når man forsøger at køre en ny mand ind. Men han skal nok komme i gang. Vi er på vej op, fortalte Ole Nørgaard.

Han var ganske godt tilfreds med forsvaret.

- Ja nogenlunde i hvert fald. Det er det bedste, vi har dækket op i denne sæson. Forsvaret var et niveau over det, vi viste i pokalkampen. Omvendt er der mange områder, vi kan og skal steppe op på. Og det skal jo til at være. Vi lægger hårdt ud i ligaen med en udekamp mod GOG, og snart starter kampene i Champions League. Vi skal nok nå at blive gode. Det må bare ikke koste for meget, inden vi bliver det, sagde Ole Nørgaard.