Vi har set, hvad pengene går til

Bjarke og Kasper står for indsamling i Tarm til gavn for Nepal, hvor de to gymnasieelever selv var i november

Tarm: - Det føltes helt naturligt at melde sig, når vi har set, hvordan pengene fra indsamlinger er med til at hjælpe de fattigste i Nepal.

Til daglig går Bjarke Outzen og Kasper Bargisen i 3. U på VGT i Tarm.

Alligevel har de hevet en søndag ud af den travle hverdag for at stå som koordinatorer for Folkekirkens Nødshjælps landsindsamling i Tarm.

Der er 31 forskellige ruter, og på forhånd har 40 indsamlere meldt sig.

Bjarke Outzen og Kasper Bargisen tager imod indsamlerne, der selv får lov til at vælge, hvilken rute de vil gå. Rutenummeret og nummeret på indsamlingsbøssen bliver skrevet på sedlen med indsamlernes navne og så er det ellers afsted med den røde indsamlingsbøsse. Folk uden kontanter kan sende penge via Mobile Pay.

- Vi håber at få alle ruter dækket, selvom de fleste indsamlere går to og to. Alle ruter er heller ikke lige store, så nogle tager allerede fra starten to ruter, fortæller Bjarke Outzen og Kasper Bargisen.

De fleste af indsamlerne kommer fra gymnasiet.

- Vi har både opfordret folk til at melde sig ved fællessamlinger og har været rundt i klasserne, så cirka 30 af indsamlerne er gymnasieelever.

De går selv på VGT's globale studieretning og var i november på en 15 dages studietur til Nepal.

- Da var vi ude ved flere projekter, som var støttet af Folkekirkens Nødhjælp. Et sted var der lavet en ny vandforsyning til de fattigste i området, et andet sted var der blevet købt grise til landsbyen, fortæller Bjarke Outzen og Kasper Bargisen.

Den globale studieretning er en nyskabelse på VGT.

- Vi får et mere globalt fokus og ser ud i verden. Samtidig er der indbygget en studietur til Nepal. vi er kun syv på linjen her i 3. G, men på 1. G går der 29 elever, der skal afsted om to år, forklarer de.

Bjarke Outzen og Kasper Bargisen håber, at der kommer endnu flere penge ind i år end de seneste to år, hvor resultatet fra Tarm har været 12.000 kroner.