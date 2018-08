Skjern Håndbolds træner Henrik Kronborg er træt af at høre på, at Skjern har spillet dårligt i Super Cup-finalen. Det handler kun om, at Skjern brændte en lang stribe åbne chancer. Spillet var godt nok.

Skjern: - Jeg gider ikke høre på, at vi har spillet dårligt.

Skjern Håndbolds træner Henrik Kronborg havde virkelig noget, han gerne ville have ud, da han tog fat i undertegnede til træning midt på ugen.

Og Henrik Kronborg havde dokumentationen i orden. På små tre minutter viste han et sammenklip fra kampen mod TTH Holstebro i Super Cup. Det sammenklip viste ti brændte chancer. Ti åbne chancer fra forskellige positioner og af forskellige spillere.

Ti chancer af den slags, der bare skal scores på. De afbrændere var med til at give nederlag, for de kostede ofte scoringer i den anden ende på effektive kontraløb af TTH Holstebro.

- Når man ser de afbrændere igen, så kan man tydeligt se, der er en anden historie bag det nederlag end dårligt spil. Mange har sagt, at vi har spillet dårligt. Men sådan er det ikke. Jeg vil give ret i, at vi har spillet hakkende i perioder. Men det er naturligt på det her tidspunkt af sæsonen, hvor ting skal prøves af, og andre ting bare ikke sidder lige i skabet endnu. Vi havde haft problemer, hvis vi ikke havde skabte chancer. Men vi skaber netop chancer, og det gør vi, fordi vi spiller i et vanvittigt højt tempo, og vi spiller godt, forklarer Henrik Kronborg.

Så han er heller ikke bekymret.

- Det handler om at finde den sidste skarphed. Deres målmand var god, men man kan også sige, vi skød ham helt forkert. Så er vi tilbage ved, at scoringsprocenten skal hæves hele vejen rundt, siger Henrik Kronborg.

På søndag åbner Skjern sæsonen i ligaen med en meget vanskelig udekamp mod GOG, der traditionelt har satset meget på kontraløb. Derfor må Skjern ikke have lige så mange afbrændere i den kamp, for så risikerer Skjern at åbne med et nyt nederlag.

- GOG har et ungt og godt hold. De har skiftet ud på vigtige positioner, og det bliver spændende at se, hvor langt de er nået i processen. Vi plejer at spille gode og intense kampe mod GOG, og sådan tror jeg også, det bliver denne gang, siger Henrik Kronborg.