Vi er regionens rigeste: Godt gang i vestjysk vækst efter finanskrisen

Kun på et punkt ligger vi ikke helt i top - nemlig hvad angår forskellen i årlig realvækst i BNP pr. indbygger i perioden 1999-2008 i forhold til 2008-2017; den er 1,1 procent lavere om året, end den var før krisen. Men forskellen hænger sammen med, at væksten før krisen var meget højere, end den er i dag, hvor den trods alt stadig er mere end hæderlig.

Industrien trækker

Søren Elbæk (S), formand for byrådets erhvervs- og vækstudvalg, er glad for de fine tal.

- De hænger især sammen med, at vi har så stor en koncentration af eksportorienterede industriarbejdspladser; og med respekt for alle typer af arbejdspladser er det dem, der bonner ud på forretningen Danmarks bundlinje, siger han.

Søren Elbæk peger på, at Ringkøbing-Skjern i det hele taget har en meget alsidig økonomisk struktur; ud over industrien har vi en stor turismesektor i vækst, vi har en stor landbrugssektor, og inden for serviceområdet har vi for eksempel Skat. Det er alt sammen med til at styrke vort BNP.

- Men tallene viser også, hvor vigtigt, det er, at vi har en ordentlig infrastruktur. Vi skal have den to plus én vej for, at vores industri kan få produkterne ud af kommunen, siger han.

Af samme grund vil politikerne i Ringkøbing-Skjern også være på pletten, så snart det nye folketing får ordførerskaberne på plads, for at fortælle politikerne på Borgen, hvor vigtigt, det er, at vi får den nye vej.

- Den grønne omstilling kræver masser af vindmøller; og vi er tæt på at være i den situation, at de møller, der skal drive omstillingen, ikke kan køres ud af den kommune, de produceres i. Den grønne omstilling kræver også en ordentlig infrastruktur, siger Søren Elbæk.