Vi er for fede og spiser for dårligt - men vi drikker ikke

Ringkøbing-Skjern: Hvordan har vi det egentlig fysisk og psykisk, vi ringkøbing-skjern'ere?

Det får vi svar på en netop offentliggjort helbredsundersøgelse, som Region Midtjylland har foretaget. Der er sendt spørgeskemaer ud til 32.000 borgere i hele regionen - heraf til 2.500 i Ringkøbing-Skjern, og af dem har 1.596 borgere udfyldt spørgeskemaet.

Det er der kommet en omfattende undersøgelse ud af med en række overraskende oplysninger. Det skal understreges, at konklusionerne bygger på de knap 1.600 borgeres oplysninger, men det er statistisk i orden at overføre svarene på hele kommunens befolkning.

Her følger så en række facts om borgerne i Ringkøbing-Skjern:

23 procent har slidgigt - altså hver fjerde borger - og knap hver sjette af os har en diskusprolaps eller andre rygsygdomme. Den er også gal med blodtrykket - hver femte ringkøbing-skjern'er har for højt blodtryk.

17 procent af os ryger, hvilket er en lille smule mere end regionens gennemsnit. Det afspejler sig i, at seks procent har KOL, hvilket er lidt flere end gennemsnittet i regionen.

Derimod drikker vi ikke så meget. Kun fire procent oplyser, at de har et forbrug, der overstiger de maksimale 14 og 21 genstande for kvinder og mænd ugentligt.

Ringkøbing-Skjern-borgerne har lært at slå proppen i flasken, siden den forrige sundhedsundersøgelse for fire år siden. Dengang havde otte procent et højrisikoforbrug af alkohol, men nu er det altså kun fire procent. I regionen er det seks procent, som drikker for meget.

Der er derimod dårlig nyt, når det gælder vores vægt. I 2013 var 16 procent svært overvægtige. Nu er det 20 procent - altså hver femte - som har et BMI over 30. Gennemsnitstallet for overvægtige i regionen er 16 procent.

Vores fedme hænger ganske givet sammen med, at vi er blevet mere fysisk inaktive. For fire år siden sagde 18 procent, at de rørte sig for lidt - nu er det 21 procent, der ikke får lettet sig af sofaen.

Den er også gal med det, vi propper indenbords. Der spises mere usund mad end for fire år siden. 19 procent siger, de spiser usundt, mod kun 14 procent for fire år siden.

Vi er også blevet mere stressede. For fire år siden sagde hver fjerde, at de var stressede. Nu er det 29 procent. Det er dog stadig lidt mindre end i regionen som helhed.

Når det gælder den psykiske trivsel, er den lidt bedre end regionen som helhed. Fem procent af os har en depression og syv procent lider af svær ensomhed.

Det hele er dog ikke lutter dårligdom. 70 procent siger, at de har en god livskvalitet - men for fire år siden var det hele 77 procent, der sagde, at de trivedes, så det er gået lidt tilbage.

- Ringkøbing-Skjern Kommune har fået flere udfordringer, når det gælder usund kost og overvægt. Men ellers skiller I jer ikke meget ud. Den store forekomst af slidgigt kan muligvis skyldes, at der er mange arbejdspladser inden for industri og landbrug. Man bortset fra overvægten og den usunde kost ser man ikke nogle tal, der skriger på handling i Ringkøbing-Skjern, siger forsker Karina Friis hos Defactum, der har været med til at lave undersøgelsen for Region Midtjylland.