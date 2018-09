Veterantræf hos Knaplund Destilleri i Hoven den 6. september

Hoven: Torsdag den 6. september kl. 17-20 er der veterantræf hos Knaplund Destilleri i Hoven. Det er spisehuset Pagoden og Knaplund Destilleri, der står som værter for træffet, der normalt bliver afviklet på torvet i Ølgod, men denne gang altså er flyttet til Hoven. Her ventes et stort opbud af både veteranmotorcykler, biler, knallerter og cykler - samt et par andre køretøjer af ældre dato. Bandet 40 i skyggen spiller, og Warvik Bryghus leverer fadøllet til arrangementet.

Team Gator - tractor pulling fra Sdr. Felding kommer forbi og viser deres traktor, der skal startes op inden deltagelse i mesterskaberne.

Pagoden på hjul stiller op på pladsen og sælger burgere og Knaplund Destilleri lancerer sit nyeste skud på stammen - Motoroil Moonshine | Oak og serverer smagsprøver herpå. Der kan på pladsen købes kaffe og kage og ellers er det op til publikum selv at få "sparket dæk" og få en snak med ejerne af de mange deltagende maskiner.