Veteranbilister besøgte udstilling

Ådum: Søndag eftermiddag gav et par flag ud for veteranbilsamlingen et vink om, at gæster var på vej. Ganske rigtigt forstærkedes brummende motorlyde i det fjerne og en halv snes veteranbiler kørte ind på pladsen og blev modtaget af Tove og Martin Andersen til rundvisning.

Klubben fra Ølgod og omegn mødes den sidste søndag i måneden og kunne næsten ikke komme på en bedre dag, hvor både sol og biler skinnede. Martin har lige brugt en måned på at få alle biler poleret, cirka en dag på hvert køretøj.

Efter rundvisning af biler og andet i hallen sluttede Martin Andersen med musik fra den gamle spillemaskine fra 1892. Det var en god optakt til eftermiddagskaffen, som Rasmus Larsen fra Ølgod havde med. Hos ham var gruppen mødtes og havde også set lidt på hans fire veteranbiler. Larsen kørte i en sjælden tysk Adler, som udgik, da fabrikken blev bombet i 1941. Klubbens betingelse er, at man har en bil fra før 2. verdenskrig.

Martin Andersen glædede sig over interessen og viser meget gerne sin samling frem. Der åbnes efter aftale, og det koster ikke noget at komme ind.

/Bodil