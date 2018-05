Vestkyst-samarbejde sparket i gang

Vestkystens Turismevækstklynge

Vestkystens Turismevækstklynge er et vækstsamarbejde mellem turismevirksomheder i Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner.Klyngesamarbejdet skal styrke grundlaget for vækst i den enkelte virksomhed og for området som helhed - i første omgang ved at samarbejde på tværs i de to kommuner om følgende:



- At sætte gæsten i centrum og styrke gæsteoplevelsen.



- At udvide overnatningskapaciteten i højsæsonen og øge kapacitetsudnyttelsen resten af året.



- At skabe muligheder for at mødes og lære hinanden bedre at kende med henblik på at skabe samarbejde og vækst i de deltagende virksomheder.



Projektet har seks millioner kroner til rådighed og støttes af Dansk Kyst- og Naturturisme, Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner samt Region Midtjylland og Region Syddanmark.