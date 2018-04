Vestjyske unge vælger atter erhvervsuddannelser

- I Ringkøbing-Skjern Kommune besluttede vi allerede for flere år siden en målsætning om, at 30 procent af en ungdomsårgang skal søge mod erhvervsuddannelserne i 2020, siger han.

Det skaber glæde hos byrådsmedlem Lennart Qvist (V), formand for kommunens vidensudvalg; og han håber at tendensen vil fortsætte:

I 2018 er det tæt på en fjerdedel af de unge i 9. og 10. klasse, der har valgt erhvervsskolerne til - 24,7 procent for at være helt nøjagtig.

- I forbindelse med erhvervsskolereformen fra 2015 har man fra regeringens og forligspartiernes side opsat en målsætning, der går på, at mindst 25 procent af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020. - Udviklingen er gået den gale vej. I 2009 var man faktisk i mål med 25 procentsmålsætningen, men siden da er andelen af unge, der vælger erhvervsuddannelserne direkte efter grundskolen faldet til cirka 19 procent. - Den udvikling har været massiv i hele landet. I 2009 blev 25 procentsmålsætningen opfyldt i 61 kommuner, mens det i 2017 kun var 19 kommuner, mindst 25 procent valgte en erhvervsuddannelse. - I Ringkøbing-Skjern var det 21,9 procent, men det er i år altså steget til 24,7 procent.Vidensudvalget har en målsætning om, at det i 2020 er 30 procent af kommunens unge, der vælger en erhvervsuddannelse.

Drastisk fald

Men der er også noget at indhente ...

Her i Dagbladet skrev vi midt i februar, at antallet af unge, der vælger en erhvervsuddannelse efter folkeskolen, er faldet voldsomt på bare få år. I 2009 valgte 34 procent af afgangseleverne en erhvervsuddannelse, og bunden skrabede man altså i 2016, hvor tallet var nået ned på 21,5 procent.

Dermed mistede Ringkøbing-Skjern også sin position blandt de bedst placerede danske kommuner og røg ned i midterfeltet.

Men i 2017 begyndte det så småt at gå fremad igen, og i 2018 er der altså sket et gevaldigt hop op ad.

Lennart Qvist tror, at der er tale om en begyndende kulturændring i samfundet.

- Det politiske ønske om at få flere unge til at vælge erhvervsuddannelserne understøttes af, at der igen er status i at kunne et håndværk, siger han.

Carsten Bjerg, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, understreger, at vi også skal have en høj andel unge på erhvervsuddannelserne, da mange arbejdspladser i kommunen er produktionsorienterede.