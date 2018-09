Vestjyske unge er i fritidsjob-toppen

- Det ligger nok i vores dna. Vi vil gerne være foretagsomme, og vi vil gerne have, at der sker noget, siger han om de unges virkelyst.

Ringkøbing-Skjern: De vestjyske forældre har mindre grund til at klage over uvirksomme unge, end fædre og mødre i det meste af landet.

Sundt at tage fat

Foruden de unges lyst til at tage et job, mener borgmesteren, grunden til det høje beskæftigelsestal blandt de 13-17-årige også er, at de vestjyske erhvervsdrivende stiller gode rammer op for fritidsjob.

- Der er masser af virksomheder, der gerne vil tage imod unge. Det gælder både indenfor industri, landbrug, detailhandel, håndværk og turisme, der skaber muligheder for fritidsjob, siger Hans Østergaard.

- Jeg tænker, det er sundt, at de unge kommer ud og tager fat og deltager i arbejdsmarkedet, fortsætter Hans Østergaard.

- De lærer nogle ting om det at varetage et job og de forpligtelser, det giver. Det er med til at gøre dem robuste, men det lærer dem også, at der er brug for dem derude - og det er der, understreger han.

Borgmester Hans Østergaard håber således også, at det høje beskæftigelsestal blandt de unge i kommunen kan give mange af dem lyst til at tage en erhvervsuddannelse.

Generelt for andelen af de 13-17-årige, der har fritidsjob, gælder det, at jo længere man kommer fra hovedstaden, jo mere arbejder de unge.