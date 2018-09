Vestjyske studenter arbejder oftest - og mest

Studenterne i Ringkøbing-Skjern er danmarksmestre i at tage et arbejde efter studentereksamenen. Godt at tage et år fri og tænke sig om, mens man arbejder, men husk nu at vende tilbage til bøgerne, lyder det fra erhvervsdirektør.

Ringkøbing-Skjern: De arbejder, og de arbejder meget. Faktisk var fire ud af fem studenter i Ringkøbing-Skjern havde et lønmodtagerjob i september 2017. Det er det højeste antal af alle i Danmark, viser en analyse i nyhedsbrevet Momentum, som Kommunernes Landsforening står bag. Undersøgelsen ser på de studenter, som har valgt et eller flere sabbatår i stedet for at søge direkte ind på en SU-berettiget uddannelse. Til sammenligning ligger for eksempel Aalborg på en 91. plads med 54,1 procent af studenterne, der arbejder efter overstået studentereksamen. - Beskæftigelsesmulighederne spiller helt sikkert en rolle. Hvis der er mange job at få, er det også lettere at få et arbejde på fuld tid, siger professor og uddannelsesforsker ved Aalborg Universitet, Palle Rasmussen til Kommunernes Landsforening. Selvom antallet af studenter i Ringkøbing-Skjern Kommune til at kæmpe om arbejdspladserne er lavere, end det er tilfældet i de større studiebyer, og der givetvis er flere arbejdspladser til folk, der søger ufaglært arbejde, så vidner den høje beskæftigelse blandt studenterne også om en særlig arbejdsmentalitet, mener erhvervsdirektør i Ringkøbing Fjord erhvervsråd, Hans Jørn Mikkelsen. - Vi har en arbejdsløshedsprocent på omkring 2,3. Det er ingenting, så det er nemt at få et arbejde, for vi mangler jo hænder, siger erhvervsdirektøren og fortsætter: - Men jeg tror, der er en kultur om, at vi skal klare os selv, og at vi ikke får givet noget ved dørene. Man må selv tjene sine penge, og det giver nogle friheder senere i livet.

Flere på fuldtid Men ikke nok med at studenterne i kommunen indtager en førsteplads i hele landet over arbejdstagere. De er også blandt de, der arbejder flest timer. For 38 procent af studenterne i kommunen når over 150 arbejdstimer i løbet af en måned og en månedsløn på over 20.000 kroner. Det giver en plads i top fem lige bagefter kommuner som Varde, Vejen, Ikast-Brande og Thisted - alle kommuner i det vestlige Danmark. - Der er jo så mange muligheder for de unge mennesker i dag, så jeg synes, det er godt at tænke sig lidt om. Jeg synes, det er meget fornuftigt, at de tager et års sabbat, finder et arbejde og tjener nogle penge, siger erhvervsdirektør Hans Jørn Mikkelsen.