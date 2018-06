Vestjyske østeuropæere skal blive bedre til dansk

Det skal være muligt for udlændinge at modtage danskundervisning, efter de har opholdt sig i Danmark mere end de fem år, hvor retten til sprogundervisning ellers udløber. Det mener et enigt beskæftigelsesudvalg i Ringkøbing-Skjern Kommune, der har besluttet at bruge muligheden i lovgivningen for lokalt at forlænge sprogtilbuddet.

Ringkøbing-Skjern: - I øjeblikket bor der mere end 1800 voksne østeuropæere i kommunen. De er et kolossalt aktiv for vores arbejdsmarked og for vores lokalsamfund - især hvis de lykkes med at overvinde sprogbarrieren. Det vil vi gerne hjælpe til med, og derfor udvider vi nu perioden, hvor man kan modtage danskundervisning, siger Kristendemokraten Kristian Andersen, formand for beskæftigelsesudvalget, i en pressemeddelelse.Det er UCRS og LærDansk, der er tovholdere på projektet, der skal sikre, at så mange østeuropæere som muligt, der ellers har mistet retten til undervisning, får en ny chance for at forbedre deres danskkompetencer og dermed styrke integrationen i lokalsamfundene og fastholdelsen på arbejdsmarkedet.- Det er nemt at sætte sig ind i, at man måske er kommet hertil med ideen om et midlertidigt arbejdsophold og derfor ikke har opsøgt mulighederne for sprogundervisning. Gradvist kan man så være begyndt at se en fremtid i Ringkøbing-Skjern for sig selv og familien. Men så kan tiden være løbet ud. Det er ærgerligt, hvis en tidsgrænse skal spænde ben for, at vi fastholder dygtige medarbejdere og nye borgere i lokalsamfundene, siger Kristian Andersen.

Byrådet har afsat 500.000 kroner i hhv. 2018 og 2019 til opkvalificering af udenlandsk arbejdskraft.Målgruppen for projektet er udenlandske arbejdstagere og deres pårørende, der enten ikke har påbegyndt eller afsluttet danskuddannelsen inden for uddannelsesperioden på fem år. Fortrinsvis østeuropæere, men også udlændinge fra andre lande skal have tilbud om fortsat danskuddannelse.Der bor i øjeblikket 1.846 personer over 18 år fra Polen, Rumænien, Letland, Litauen og Ukraine i Ringkøbing-Skjern Kommune. I alt bor der 3827 personer over 18 år fra andre lande i kommunen.

Netværksmøder baner vejen

En stærk lokal forankring og undervisning, der foregår lokalt, skal sikre, at mange tager imod tilbuddet.

Der har allerede i samarbejde med det lokale erhvervs- og foreningsliv været afholdt velbesøgte netværksarrangementer i Ølstrup, Borris og Hvide Sande med medvirken af velintegrerede rollemodeller og besøg fra institutioner, hvor interessen for kurserne var stor.

Flere netværksarrangementer er i støbeskeen flere andre steder geografisk spredt ud over hele kommunen.- Det er vigtigt, at tilbuddet kan indpasses i en travl hverdag med job, hentning og bringning af børn og et aktivt fritidsliv. Derfor giver det så meget mening, at lokalsamfundene bakker op, og at undervisningen foregår lokalt, siger Kristian Andersen.En egenbetaling på 2000 kroner per modul forventes vedtaget ved lov inden sommerferien.

Det kommer oven i et depositum på 1250 kroner per modul. Det er ikke noget, som kommunen må hjælpe med.

I stedet opfordrer formanden for beskæftigelsesudvalget til, at arbejdsgiverne overvejer, om de kan give en hjælpende hånd:- Jeg synes, at vi har et så godt tilbud her, som gavner alle parter, så jeg vil opfordre til, at arbejdsgiverne overvejer, om de kan være behjælpelige med at dække udgifterne, siger Kristian Andersen.