Vestjyske museer har et solidt tag i publikum

Ringkøbing-Skjern: I branchen er der en del, der mener, at staten i for høj grad tilgodeser hovedstaden, når der udbetales støtte til museer. Det kor ønsker direktøren for Ringkøbing-Skjern Museum, Kim Clausen, dog ikke at tilslutte sig.

- Der er store forskelle i de statstilskud, der bliver givet, men jeg er ikke misundelig på de københavnske museer. Vi står som et godt og solidt museum, der er i stand til at tiltrække besøgende i stort tal. Vi er ikke nødlidende, fastslår Kim Clausen.

Sammen med en række andre museumschefer var han torsdag i København for at deltage i en konference arrangeret af kulturminister Mette Bock (LA), der ønskede at diskutere "Visioner for fremtidens museer."

Forud for konferencen havde landsforeningen Danmark på Vippen udarbejdet en analyse, der blandt andet viser, at 72 procent af den samlede statslige støtte til museer udbetales til museer i hovedstadsområdet. Til sammenligning udbetales syv procent til museer i Aarhus, mens museer i Odense og Aalborg hver får én procent.

De resterende 19 procent af museumsstøtten fordeles til museer i resten af Danmark uden for de fire store byområder.