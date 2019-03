Vestjyske kokke skal lære at tiltrække pengestærke gastroturister

De vestjyske fødevarer og spisesteder skal slås fast på det gastronomiske verdenkort, så et nyt turistsegment, der bruger mange penge, kan tiltrækkes.

Ringkøbing-Skjern: Hvordan får man hevet flere madglade turister til Ringkøbing-Skjern?

Det skal en flok kokke og madhåndværkere nu lære, når et kokkenetværk mødes på tirsdag med turistchef i Varde Kommune, Colin Seymour. Han har været en af de drivende kræfter for at sætte Sydvestjylland på det kulinariske landkort gennem målrettet arbejde med både den danske og internationale presse.

Netop at fortælle historien om lokale råvarer og madkultur er et af fokusområderne, når han skal besøge det vestjyske kokkenetværk. Og det kan tiltrække et nyt købestærkt gæstesegment til området - de såkaldte gastroturister. Det har man i den grad lykkedes med i Sydvestjylland.

- Grundlæggende har vi arbejdet strategisk med at definere det sydvestjyske område som en kulinarisk rejsedestination ved at skabe en fødevaremæssig profil og skabe presseomtale nationalt og internationalt. På den måde har vi sikret et gæstesegment, der er højforbrugende, sige Colin Seymour.