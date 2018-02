Vestjyske fondschefer på blodrød dag: Hav is i maven

Aktiekurserne bløder; det er en anledning til at kigge aktieporteføljen efter i sømmene - men ikke til at gå i panik.

- Vi har i et stykke tid nu givet investorerne det råd at bevæge sig forsigtigt frem og løbende at tage gevinster hjem, siger han.

Lars Lerke giver også kunderne det råd at slå koldt vand i blodet.

- Det er selvfølgelig ikke særligt sjovt, mens det sker. Og uroen kan nemt stå på nogle uger endnu; det er ikke til at sige. Men det er en god anledning til at kigge sin aktieportefølje igennem, og se, om ens risikoprofil ligger der, hvor man ønsker, den skal være, siger Dan Andreasen.

De er også enige om, at der ingen grund er til, at aktieinvestorer går i panik. Hvad der sker på verdens børser lige nu, er en længe ventede børskorrektion.

RINGKØBING-SKJERN: Aktiekurserne fortsatte her til morgen deres nedtur, også på den danske børs.

God jobrapport

At aktiekorrektionen kommer nu, overrasker altså ikke Dan Andreasen og Lars Lerke. Det har længe ligget i kortene af flere forskellige grunde.

Aktiemarkederne har oplevet en årelang optur, og mange aktier - både udenlandske og danske - er nu meget dyre.

- Årsagen er ikke mindst de meget lave renter. Mange, der har fået nul rente på deres opsparing, har valgt at satse på aktier. Det var der, man havde mulighed for at få et afkast, og det har presset kurserne op, siger Dan Andreasen.

Men nu er renten begyndt at stige - og det er ikke mindst af den glædelige årsag, at det går ganske godt for verdensøkonomien.

- Der er lige kommet en amerikansk jobrapport, der viser, at der er godt gang i hjulene. Men det øger frygten for inflation - og dermed for stigende renter, understreger han.

-Nye tal for de amerikanske indkøbschefers forventninger til økonomien - ISM-tallene - viser også, at de tror på vækst, og der er endelig gang i væksten i Europa, så det er alt sammen med til at løfte forventningerne til stigende renter, siger Lars Lerke.