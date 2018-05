Vestjyske borgmestre: Glædeligt at minister genovervejer elmaster

Ringkøbing-Skjern: Borgmestrene i de seks berørte kommuner glæder sig over, at energiminister Lars Chr. Lilleholt vil se på alternativer til elmaster og luftledninger, som Energinet efter planen vil stille op i en kommende 175 kilometer lang højspændingsforbindelse i Vest- og Sydjylland.

Til Ritzau udtaler Hans Østergaard (V), borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune:

- Det er en rigtig god udvikling, som vi kun kan være tilfredse med. Jeg tager det som et tegn på, at der er blevet lyttet til de stærke bekymringer, der er i forbindelse med linjeføringen, som vil berøre mange mennesker og noget af Danmarks smukkeste natur. Der kan ikke være tvivl om, at kablerne skal i jorden, og jeg glæder mig til at finde en løsning sammen med ministeren.

Erik Buhl, borgmester i Varde Kommune, siger:

- Elmasterne vil skæmme vores natur og stå i vejen for udvikling i vores lokalsamfund. Derfor er det utroligt glædeligt, at ministeren har hørt vores gode argumenter og nu åbner op for at kigge på alternative løsninger. Men det betyder ikke, at vi er i mål. Det er vi først, når ministeren klart tilkendegiver, at kablerne bliver gravet ned.

Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg Kommune, siger:

- Det glæder mig, at energi-, forsynings- og klimaministeren har lyttet til vores indsigelser, og jeg ser frem til at kunne uddybe fordelene ved, at højspændingsledningerne graves ned. For når teknologien er til rådighed, så kan vi ikke forsvare at skæmme naturen og for eksempel tilplastre området ved Endrup med master og ledninger på kryds og tværs. Jeg håber, at det store lokalpolitiske engagement i sagen også afspejles på Christiansborg, så nedgravningen af ledningerne opnår bred opbakning.

Energiminister Lars Chr. Lilleholt vil indkalde borgmestre og partierne bag den nuværende aftale om, at højspændingsforbindelser skal etableres med luftledninger, til forhandlinger om at finde finansiering til en alternativ løsning.