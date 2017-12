Vestjysk status: Den smukke udkant er blevet mindre provinsiel og de tørre tal ser fornuftige ud

For to år siden svarede flest - nemlig 44 procent - "udkant". Det antal er faldet med syv procent. Til gengæld har ordet "smuk" fået en andenplads og erstatter dermed ordet "provinsiel", som er røget ned på en tredjeplads på listen. "Gammeldags" indtog for to år siden en femteplads. Det er nu erstattet af ordene "traditionel" og "tryg".

Nogenlunde det samme kan borgmester og partifælle Iver Enevoldsen sige om Ringkøbing-Skjern. I hvert fald var han meget tilfreds, da han på årets sidste byrådsmøde gjorde status over en stribe kommunale målsætninger. Der kan nemlig sættes flueben ud for en lang række af dem.

At der i Ringkøbing-Skjern er beskæftiget 4.137 mennesker indenfor klima og energi.At bruttonationalproduktet i Ringkøbing-Skjern er højere end gennemsnittet i Midt- og Vestjylland og hele landet under ét. At turisterne dette efterår har givet topkarakterer til deres ferieoplevelse i Søndervig, Hvide Sande, Ringkøbing og Bork - på en skala fra 1-5 ligger destinationerne mellem 4,1 og 4,6. At borgere i Ringkøbing-Skjerns landdistrikter og landsbyer har en relativ høj tilfredshed med livet på landet. 66 procent er tilfredse i 2017, viser kommunale tal. At flere Ringkøbing-Skjernborgere arbejder for frivillige eller velgørende organisationer mindst en gang om ugen i 2017 end for to år siden.

Omsætningen ligger på den gode side af 2,5 milliarder og steg i 2016 med fire procent. Tallene for 2017 er endnu ikke på plads, men det ventes, at den stigende tendens fortsætter.

Meget tyder på, at det ikke kun er her til lands, at man ser med venligere øjne på det vestjyske.

Hold fast i væksten

Den kommunale satsning på vækst, der for nogle år siden blev udmøntet i en fireårig vækstpulje på 160 millioner, fortsætter om end i halveret form.

Spørger man Kim Brarup, der er formand for erhvervsvækstforum, der administrerer en lille bid af vækstpuljen, er det vigtigt at holde fast i væksttanken.

- Jeg har tidligere rost kommunen og byrådet for sit vækstpuljeinitiativ. Det giver en kæmpe frihed, at der på forhånd er reserveret nogle midler til projekter, der kan give vækst. Dermed undgår man at vælge væksten fra, fordi der skal være penge til varme hænder. Personligt synes jeg ikke, at det ene udelukker det andet. Og det er nødvendigt at fokusere på væksten. Lige nu er der tryk på alle turbiner på vores virksomheder, men der er desværre mange, det tjener alt for lidt, siger han.

Erhvervsvækstforum satser de kommende år på en stor brandingkampagne, som både skal markedsføre Ringkøbing-Skjern som et attraktivt sted at arbejde og gøre kommunens industrivirksomheder endnu mere bevidste om, hvilke teknologiske krav og forventninger de står overfor i fremtiden.

At kommunens virksomheder er udfordret i forhold til at skaffe kvalificeret arbejdskraft, er der også politisk fokus på. Det samme er man på vigtigheden af at knække tilflytningskurven.

I oktober var nettotilflytningen for 2017 på 26 borgere. Der er dog fortsat flere borgere, der flytter til andre kommuner, end der flytter til fra andre kommuner. Stigningen er hentet på det, kommunen kalder nettoindvandring. Samtidig har man fortsat med at fastholde tilflyttere. Nye tal viser, 20 procent flytter fra kommunen igen i løbet af det første år.