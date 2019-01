53-årige Helle Fjord fløj i torsdags til Las Vegas for at begynde et nyt kapitel i livet. Bag sig har hun lagt tilværelsen som sexolog og parterapeut med praksis i Ringkøbing for at leve resten af livet sammen med manden, som hun var kæreste med i fire år, da hun var ung. Foto: Jørgen Kirk