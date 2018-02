Vestjysk oprør mod togplaner

I Ringkøbing-Skjern Kommune tager man skarpt afstand fra regeringens "Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032"; den vil køre os ud på et sidespor, hedder det i høringssvar.

I sit svar udtrykker borgmesteren "stor bekymring for, at de manglende investeringer i togdriften i Vestjylland vil få negative konsekvenser for mulighederne for pendling og dermed for bosætning og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft til området".

Det til trods for, at der i udbudsmaterialet ikke stilles krav til antal togafgange eller koordination af køreplaner og billetsystemer med andre aktører på det danske jernbanenet.

Hans Østergaard tager også afstand fra, at der i trafikplanen er lagt op til, at Region Midtjylland - og dermed Midtjyske Jernbaner (Lemvigbanen, red.) - kan overtage strækningen Skjern-Holstebro.

RINGKØBING-SKJERN: Vestjylland bliver kørt ud på et sidespor, hvis regeringens oplæg til "Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032" føres ud i livet uden ændringer.

"Produktions-Danmark"

- Vi er den del af Danmark, man normalt refererer til som Produktions-Danmark. Det betyder for eksempel, at vores bidrag til bruttonationalproduktet ligger 18 procent over landsgennemsnittet. Samtidig har vi landets laveste ledighed, og derfor er det altafgørende for tiltrækningen af kvalificeret arbejdskraft og dermed den fremtidige vækst og bosætning, at vi har en tidssvarende og effektiv infrastruktur, siger Hans Østergaard.

Over for Dagbladet fastslår han, at han især er bekymret for, at overtager Midtjyske Jernbaner driften af strækningen Holstebro-Skjern, vil det medføre flere skift og på en række områder en ringere service, for eksempel antallet af afgange.

- Planen er selvfølgelig ikke vedtaget endnu; men nu har vi givet vores mening til kende i høringssvaret, og næste skrift bliver, at vi tager kontakt til trafikordførerne på Christiansborg, siger Hans Østergaard.