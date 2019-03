Vestjysk motionscykelløb er med helt fremme i feltet

Motionscykelløbet Fjorden Rundt er populært, og der ventes mange deltagere til den 30. udgave, som køres lørdag 1. juni.

Ringkøbing-Skjern: - Det var et godt koncept, vi fik lavet dengang for 30 år siden. Som fast medlem af arbejdsgruppen har Knud Erik Kristensen intet problem med at finde det rette gear, når snakken falder på Fjorden Rundt. Han var med til at skabe motionscykelløbet rundt om Ringkøbing Fjord, og arrangementet kører fortsat godt. Det har de også bemærket hos DGI og Danmarks Cykle Union (DCU), der 5. marts havde inviteret folkene bag de 14 største løb for cykelmotionister på hjemlig grund til møde i Vejle. - Vi er meget stolte over, at vi er med i dette fine selskab, tilføjer Knud Erik Kristensen, der i folkemunde blot hedder K.E. Han uddyber, at Fjorden Rundt generelt får masser af ros af kolleger i branchen for afvikling af motionscykelløb. Den vestjyske klassiker høster blandt andet anerkendelse for god skiltning, levende vejvisere og et godt samarbejde med såvel politiet som Hjemmeværnet.

Vi skal tage opgaven alvorligt i alle led, for vi kan ikke leve med, at nogle få sætter andres helbred på spil, fordi de vil køre konkurrence det forkerte sted Henrik Jess Jensen, formand, Danmarks Cykle Union

Fjorden Rundt Motionscykelløbet Fjorden Rundt afvikles i år for 30. gang - det sker lørdag 1. juni.Som navnet antyder, går turen rundt om Ringkøbing Fjord - distancen er på 105 kilometer.



Der er fire start- og målbyer på ruten: Skjern, Bork Havn, Hvide Sande og Ringkøbing.



Den første udgave af Fjorden Rundt tiltrak 486 deltagere.



Den hidtidige rekord blev sat i 2014 med 1914 deltagere - sidste år var der godt 1600 motionister med i det store felt.



Som noget nyt er det i år tilladt at stille til start på en el-cykel, men der er ikke mulighed for opladning på ruten.

Foto: Jørgen kirk Knud Erik Kristensen var midt i 30'erne, da han for 30 år siden var med til skabe motionscykelløbet Fjorden Rundt, der i år bliver afviklet lørdag 1. juni. Arkivfoto: Jørgen Kirk

Det er ikke et væddeløb Når der lørdag 1. juni bliver sagt "god tur" til deltagerne i den 30. udgave af Fjorden Rundt, vil der være fire, der har været med i hver eneste udgave: - Jeg kender dem alle fire, og jeg forventer da, at de kommer, siger K.E. Kristensen, der glæder sig over løbets popularitet. Det første år mødte 486 cykelglade motionister op, og der kom ikke til at gå længe, før deltagerantallet rundede de 1000. Sidste år nød 1625 personer den smukke tur rundt i det vestjyske landskab i det skønneste vejr. For arrangørerne er det ønsketænkning en skønne dag at passere 2000 deltagere, men det er ikke det vigtigste. Den primære målsætning er, at Fjorden Rundt kører godt på alle parametre, og det flugter fint med holdningen hos DGI: - Motionscykelløb er ikke væddeløb eller et sted, hvor man kan tilsidesætte egen eller andres sikkerhed. Uforsvarlig kørsel hører ikke hjemme i motionscykelløb, og DGI og DCU vil sammen med de store cykelmotionsløb stå sammen om at udbrede den gode cykelkultur, siger medlem af hovedbestyrelsen i DGI, Mogens Kirkeby.

Tyskerne tager det roligt Fjorden Rundt møder nu og da kritik for at blive afviklet på en juni-lørdag, hvor der er noget nær garanti for tæt trafik til og fra sommerhusene på vestkysten. Men trafikken glider faktisk udmærket på strækningen fra Nymindegab i syd til Søndervig i nord, siger K.E. Kristensen: - Tyskerne tager det med et smil. Det gør de fleste danskere også, men der er nogle enkelte, der synes, at det ikke er så sjovt. Til gengæld udmærker Fjorden Rundt sig i høj grad ved, at det er småt med lyskryds på den 105 kilometer lange rundstrækning, hvor det tilmed er stort set umuligt at køre i forkert retning. Et andet kendetegn ved løbet på kanten af havet og fjorden er, at der ikke bliver uddelt præmier til de hurtigste. Alle er vindere, og det harmonerer fint med holdningen hos Henrik Jess Jensen, der er formand i Danmarks Cykle Union: - Vi skal tage opgaven alvorligt i alle led, for vi kan ikke leve med, at nogle få sætter andres helbred på spil, fordi de vil køre konkurrence det forkerte sted. Sammen tilbyder DGI og DCU hundredvis af gode cykeloplevelser, så der er noget for alle - og målet er, at danske motionscykelløb skal være sjove og sikre og bidrage til den stærke og rige cykelkultur herhjemme, siger Henrik Jess Jensen. Blandt de 14 største motionscykelløb i Danmark er også Coast2Coast Jylland, der starter i Søndervig og slutter i Aarhus - i år sker det lørdag 31. august.