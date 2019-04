Vestjysk Gymnasium savner ansøgere til ny uddannelse: Ingen har søgt endnu

VGT skal bruge 10 elever for at oprette en ny uddannelse, der skal opkvalificere især HF'ere til universitetet. Lige nu har ingen meldt sig til, men VGT tror på tilbuddet.

- Jeg havde ikke gjort mig store illusioner om, at folk ville valfarte til, for der skal både være et behov og en timing, der passer de unge mennesker, men hvis der er elever til det, vil vi rigtig gerne oprette tilbuddet, siger den pædagogiske leder på HF hos VGT, Anne-Mette Thorøe.

VGT ønsker til sommer at oprette et firemåneders forløb med ekstrafag, som skal gøre HF-elever og de studenter, der mangler enkelte fag, klar til universitetet. VGT skal bruge 10 tilmeldinger til uddannelsen "HF Uni" inden sommer, og de havde håbet at have fået en håndfuld inden 15. april. Her få dage inden er der ingen tilmeldte.

TARM: HF giver ikke længere adgang til universitetet, så hvis man i løbet af sin toårige HF finder ud af, at man alligevel ikke vil være sygeplejerske, pædagog, lærer eller tage en anden professionsbachelor, kan man stå med et problem bagefter.

Håber stadig på et hold til sommer

I alt 48 HF-elever bliver færdige til sommer fra VGT, og fire af dem gav tidligere på året udtryk for, de godt kunne være interesserede.

Samtidig kan det være svært for de studerende på gymnasier og HF allerede nu at være helt sikre på, om næste skoleår byder på et højskoleophold, at læse videre, at tage ud at rejse, eller det i stedet er tid til at supplere sin ungdomsuddannelse, hvis man har fundet ud af, at drømmeuddannelsen kræver ekstrafag. Det kan være, de overvejelser først falder på plads senere i foråret.

Med det i baghovedet har Anne-Mette Thorøe heller ikke opgivet at samle nogle elever frem mod sommer.

- Det er ikke helt nyt, at der ikke er nogen, som tilmelder sig i foråret, men at de kommer lidt senere. Vi har med HF-enkeltfag set, at ansøgertallet også kan være meget begrænset frem mod deadline, og så kom der nogle alligevel til sidst. Man kunne forestille sig, at det samme kunne ske her, siger Anne-Mette Thorøe.