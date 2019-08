I Vestjyllands Andel er der også stor tilfredshed med aftalen. Grovvareselskabets nuværende fysiske butikker er placeret i Snejbjerg, Tvis, Grønhøj og Næsbjerg, og med overtagelsen af Agroland får man dermed mulighed for også at skabe synlighed i det sønderjyske område.

- Vi har nu drevet denne virksomhed siden 2002, og jeg fylder snart 57 år. Så hvis jeg vil prøve noget andet i min karriere, skal det være nu. Derfor er jeg rigtig glad for at kunne afhænde Agroland til en virksomhed, som tror på konceptet og endda vil udbygge det yderligere - og nu med endnu flere butikker rundt om i landet, hvor der kommer til at stå Agroland på facaden, udtaler Søren Hviid i en pressemeddelelse.

Landhandel: Med sit 1800 kvm store butiksareal er Agroland i Vamdrup én af landets største specialforretninger inden for salg af foder og artikler til hobby- og kæledyr. Siden åbningen i 2002 har Agroland været ejet af Søren Hviid, som dog snart har sidste arbejdsdag i den store butik. For pr. 1. oktober overtages alle aktiviteterne af Vestjyllands Andel.

Moderne webshop

- I Agroland får vi en fantastisk flot butik, som komplimenterer vores fire Energi & Hobbybutikker rigtigt godt. Både på grund af placeringen, men også fordi den har et lidt andet sortiment. Samtidig er det en stor fordel, at vi overtager en moderne webshop, som giver os mulighed for at servicere vores kunder endnu bedre end førhen, fortæller Kristian Würtz, butikschef i Energi & Hobby. Han fortæller i samme forbindelse, at Agroland som udgangspunkt vil fortsætte som hidtil. Derfor har Vestjyllands Andel også valgt at fastholde butikkens tre medarbejdere.

- Vi ser købet af Agroland som en naturlig styrkelse af vores landhandel. Ved samme lejlighed får vi et mere mundret navn på vores detailvirksomhed og en større kritisk masse i forbindelse med indkøb. Vi ser frem til at udvikle AgroLand-brandet yderligere i de næste år, lyder det fra Steen Bitsch, direktør i Vestjyllands Andel.