Vestjyder gad ikke retromusik: Arrangør ville sælge 1000 billetter - solgte 90

Ringkøbing-Skjern Kulturcenter skulle have dannet rammen om en musikfest fredag, men for få tilmeldte sørger nu for, at koncerten bliver aflyst, og at hallen derfor står tom. Arkivfoto: Jørgen Kirk

Håbede til det sidste

Skjern: Hits som "Pump it up," Gypsy Woman (She's Homeless)" og "Freed from desire" skulle fredag brage ud af højttalerne i arenaen i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter. Musiknumrene er hørt 6,6 millioner, 46 millioner og 20,4 millioner gange på musiktjenesten Spotify, men i Danmark gider de ikke høre ikonerne fra 90'erne og 00'erne. De gider i hvert fald ikke betale for at gå til koncert med blandt andre Danzel, Crystal Waters og Gala; billetsalget svigtede, og nu er weekendens tre koncerter - den ene af dem i Skjern - altså blevet aflyst. Koncertarrangøren Platon Entertainment havde lejet sig ind i Ringkøbing-Skjern Kulturcenters arena, hvor der er plads til omtrent 3000 koncertgængere. Arrangøren havde regnet med omtrent 1000 koncertgæster i Skjern, men da man sidste mandag aflyste koncerten, var der solgt omtrent 90. Det oplyser arrangementskoordinator Ganna Voronych. - Vi fik meget lav interesse for vores begivenhed. Der blev solgt måske 300 billetter til alle tre dage samlet set, og så giver det ikke mening at lave arrangementet, siger hun.

Vi tænkte, at der måske skete noget, for der var nogle radioreklamer alle mulige steder, så vi håbede, at der blev solgt måske 500 billetter, for så ville koncerten stadig blive til noget, men det blev desværre kun 90. Ganna Voronych, arrangementskoordinator

Håbede til det sidste Ganna Voronych stammer fra Ukraine, men bor lidt uden for Videbæk. Siden 2014 har hun og andre landsmænd arrangeret koncerter i Danmark med ukrainske kunstnere, men i 2019 håbede Platon Entertainment så på at brede interessen for deres arrangementer ud ved at booke internationale navne. I januar holdt man en optaktskoncert i nordjyske Aars med de samme musikere, der skulle på scenen i marts. 400 mødte op i Aars for at høre musikken, og den samme succes håbede man så på at udbygge i Skjern, Kjellerup og Kolding over weekenden. I mandags, halvanden uge før første koncert, opgav man så. Indtil da havde Platon Entertainment blandt andet forsøgt sig med radioreklamer, annoncer hos billetportalen TicketMaster samt haft plakater sat op hos Ringkøbing-Skjern Kulturcenter. For selvom der var langt fra de 90 solgte til de håbede 1000, forsøgte man til det sidste. - Vi tænkte, at der måske skete noget, for der var nogle radioreklamer alle mulige steder, så vi håbede, at der blev solgt måske 500 billetter, for så ville koncerten stadig blive til noget, men det blev desværre kun 90, siger Ganna Voronych.

Kulturcenter ærgrer sig Hos Ringkøbing-Skjern Kulturcenter ærgrer man sig over, at koncerten blev aflyst. Direktøren for Kulturcenter Ringkøbing-Skjern, Dorthe Marie Siersbæk, har haft direktørtitlen i knapt fire år. Hun har ikke tidligere oplevet, at en koncert blev aflyst med halvanden uges varsel. - Vi er da ærgerlige over det på deres vegne, fordi det for mig at se er en spændende koncert. Det er ærgerligt, det er sket, når der er nogen, der kommer og vil arrangere noget, siger Dorthe Marie Siersbæk. Direktøren regner med, arenaen bliver nødt til at stå tom fredag aften, fordi det ikke lige er sådan at leje en stor arena ud med kort varsel. På den anden side har hallen fundet en økonomisk løsning med Platon Entertainment. - Vi har fundet en god løsning sammen med arrangøren, så de er stadig meget velkomne hos os, og vi håber da, de har lyst til at prøve noget af hos os en anden gang, siger Dorthe Marie Siersbæk. Platon Entertainment har da heller ikke opgivet at holde koncerter, for allerede i efteråret 2019 håber man at kunne trække folk ind at høre musik, fortæller Ganna Voronych. Hun arbejder til daglig som fabriksarbejder på Færch Plast i Holstebro og lever derfor ikke af at arrangere koncerter, så til næste gang vil hun og resten af Platon Entertainment se, om de kan trække på noget specialistviden.