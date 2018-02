Vesterhav Syd-modstandere: Borgmester-plan er kun et meget lille plaster

Det er blot kosmetik, siger Vesterhav Syd-modstanderne, om borgmester Hans Østergaards plan om at overtale Vattenfall til at flytte møllerne i buen tre kilometer længere mod vest. Foto: Vattenfall

Vesterhav Syd-møllerne bør ud på 20 kilometer og ikke kun ti kilometer som borgmester håber på, mener modstanderne.

Hvide Sande: Det kunne ligne en game changer i sagen om Vesterhav Syd, da borgmester Hans Østergaard fredag fortalte, at han og viceborgmestrene nu ville koncentrere kræfterne om at få en mindre rokade af de kystnære møller. Hans Østergaard mener, at den eneste mulighed er at få de ti møller, der kommer til at stå bare 4,5 kilometer fra kysten, flyttet ud til på en afstand af syv til ti kilometer, bag den anden række møller. En sådan flytning vil ske inden for koncessionsområdet, og derfor kræver det ikke, at udbuddet skal gå om, påpeger borgmesteren, der samtidig afliver modstandernes krav om at få flyttet møllerne ud på 20 kilometer. Det er helt urealistisk, mener han. Hans Østergaards melding kunne ses som kompromiset, der kunne skabe fælles fodslag mellem byrådet og den store modstandergruppe, der først og fremmest tæller udlejningsbureauer, detailhandelen i Søndervig og sommerhus-grundejerforeningerne, som så kunne danne fælles front over for Vattenfall. Men modstanderne er ikke interesseret i at slutte op bag Hans Østergaards plan for, hvordan Ringkøbing-Skjern får flyttet møllerne længere ud. Jens Bollerup, talsmand for modstander-gruppen, kalder borgmesterens plan for "et meget lille plaster". - At flytte de nærmeste møller ud fra 4,5 kilometer til syv kilometer er blot kosmetik. Møllerne kommer stadig til at udgøre en høj, massiv mur, der vil gøre det til en enerverende oplevelse at opholde sig på stranden. Møllerne vil stadig skæmme hele Klitten og tillige ødelægge ringkøbingensernes smukke vue ud over fjorden, siger Jens Bollerup.

Ført bag lyset Han køber ikke argumentet om, at en rokade skal holdes inden for koncessionsområdet på 4,5 til ti kilometer fra kysten for ikke at udløse kravet om en helt ny udbudsrunde. - Dette meget lille og kystnære koncessionsområde er defineret af Energistyrelsen, da projektet blev sendt i udbud, hvilket var et totalt brud med, hvad offentligheden og politikerne hele tiden havde fået fortalt, nemlig at møllerne kunne placeres inden for screeningsområdet, som går helt ud til 20 kilometer. Det har hele tiden været dette store areal, der har været diskuteret i det oprindelige forlig i 2012, i VVM-redegørelsen i 2015 og i sammenfatningen af VVM-redegørelsen i 2017. Energistyrelsen har så at så sige ført offentligheden bag lyset, da man udbyder projektet med et så kystnært koncessionsområde, siger Jens Bollerup.