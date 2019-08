Vesterhav Syd-høring giver ny politisk uenighed

Det lykkedes ikke for borgmester Hans Østergaard (V) at få enstemmig opbakning til ordlyden i det kommunale Vesterhav Syd-høringssvar til Energistyrelsen. Det betyder flere høringssvar fra Ringkøbing-Skjern.

Ringkøbing-Skjern: Sagen om de kystnære Vesterhav Syd-møller deler endnu en gang vandene blandt politikerne.

På økonomiudvalget stemte Niels Rasmussen (SF) og Jesper Lærke (Fjordlisten) begge imod det høringssvar, der nu bliver sendt til Energistyrelsen i forbindelse med det omstridte mølleprojekt mellem Søndervig og Hvide Sande.

Dermed fik borgmesteren ikke den totale opbakning, han havde håbet på.

- Der er tale om en lidt speciel høring, og vi er tidligt i processen. Et flertal i økonomiudvalget bakker efter en mindre justering op om mit forslag, hvor vi i korte træk opfordrer til, at møllerne bliver placeret så langt ude som muligt og i et letopfatteligt mønster, siger borgmester Hans Østergaard (V).

Helt konkret betyder det, at Ringkøbing-Skjerns officielle høringssvar opfordrer til, at møllerne bliver placeret 10 kilometer fra kysten, som Vattenfall også i sit nye forslag har lagt op til. Til gengæld rummer høringssvaret ikke et bud på, hvad et letopfatteligt mønster for møllerne helt konkret betyder.

Høringssvaret er ikke vidtgående nok for hverken Niels Rasmussen eller Jesper Lærke, som begge ønsker at bruge høringsmuligheden til at fortælle, hvor de allerhelst så møllerne placeret.

- Vi skal udnytte den åbning, som en ny VVM-redegørelse giver. Jeg vil ikke på forhånd acceptere en afgrænsning på 10 kilometer fra kysten, hvorfor ikke 20 kilometer eller ude hvor de kommende havmølleparker kommer til at ligge, siger Niels Rasmussen.

Fjordlistens Jesper Lærke er enig.

- Når vi som lokale politikere bliver spurgt, hvor vi foretrækker, at møllerne skal stå, så skal vi ikke på forhånd udelukke, at de kan komme længere ud end de 10 kilometer. Jeg har lyttet meget til den folkelige modstand, der er imod projektet, og det har gjort indtryk. Det kan godt være, at det er naivt at tro, at møllerne kan flyttes endnu længere ud, men projektet er jo ikke i mål endnu, siger han.

Heller ikke Niels Rasmussen mener, at løbet er kørt for møllernes placering.

- Tidligere var signalet, at møllerne overhovedet ikke kunne flyttes. Men det viste sig at være muligt alligevel. Nu har vi en ny regering, og hvem siger, at der ikke kan komme nye signaler, siger SF'eren.

Hans Østergaard mener personligt, at det vil være urealistisk at foreslå, at møllerne skal stå uden for det afgrænsede projektområde, der ligger fire-ti kilometer fra kysten, ligesom han understreger, at der på et senere tidspunkt bliver mulighed for at forholde sig til den mere konkrete placering af møllerne.

Både Fjordlisten og SF'eren vil nu sende deres egne høringssvar til Energistyrelsen. Hvordan de præcist bliver formuleret, er endnu uvist. Sikkert er det, at styrelsen allerede har modtaget flere henvendelser fra det vestjyske. Blandt andet med opfordringen til at samle møllerne ud for Hvide Sande. En model Niels Rasmussen også hælder imod.

Sidste frist for at indsende høringssvar er 16. august.